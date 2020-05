Giù Tim dopo trimestre debole, pesano i ricavi domestici

(REUTERS)

Numeri inferiori alle attese degli analisti sul fronte del fatturato domestico, ma ebitda in linea con le attese e free cash flow migliore. Segnali positivi anche sul fronte di debito

1' di lettura

Brusco scivolone di Tim a Piazza Affari, all'indomani della trimestrale presentata lunedì 18 maggio a Borsa chiusa. Il titolo è in calo di oltre quattro punti percentuali. I dati dei primi tre mesi dell'anno hanno evidenziato vendite in calo dell'11% a 3,9 mld sotto le attese, con un ebitda in flessione a 1,5 mld sostanzialmente in linea con le attese grazie al contenimento dei costi. "I risultati sono inferiori alle attese come ricavi domestici - sottolineano gli analisti di Equita - in particolare nel fisso, ma con un free cash flow migliore".

I ricavi domestici hanno registrato una flessione del 10,6% a 3,12 mld con una flessione più evidente dei servizi fissi. "Alcuni segnali di miglioramento emergono da aprile e maggio sia nel fisso che nel mobile", sottolineano gli analisti. Sul fronte del debito, prosegue il deleverage inorganico: ulteriori 1,5 mld dall`ingresso di un consorzio guidato da Ardian nel veicolo che detiene il 32,3% di Inwit e che controlla Inwit congiuntamente con Vodafone. "Con questa operazione - spiega Equita - Tim riduce il debito netto del primo trimestre proforma a 19,5 mld e monetizza una quota superiore alle attese in Inwit". Nell'outlook la società prevede di compensare gli impatti sui ricavi ed Ebitda del Covid19 con ulteriori efficienze di costo e capex in modo da conservare la guidance di Ebitda e Capex. Equita prevede un ebitda domestico per il 2020 in calo del 7,1% (il consensus stima -6,2%), "un recupero non banale dopo il -11,6% del primo trimestre".

(Il Sole 24 ore Radiocor)