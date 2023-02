Giubileo 2025, con il decreto Pnrr si prova ad accelerare: ecco le opere con il turbo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È corsa contro il tempo per arrivare pronti al Giubileo del 2025. In attesa del secondo Dpcm che il governo ha promesso entro fine febbraio per licenziare la seconda tranche di opere dopo quelle «indifferibili e urgenti» già approvate e finanziate, anche il primo decreto legge Pnrr dell’esecutivo Meloni prova ad accelerare l’apertura dei cantieri e la realizzazione degli interventi.

“Caput Mundi”, via libera ad altre stazioni appaltanti

Nella bozza del provvedimento circolata nelle ultime ore, è dedicato ai progetti su Roma l’articolo 33, dal titolo «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di “Caput Mundi-Next Generation Eu per grandi eventi turistici”». Il primo comma stabilisce che per i progetti dell’investimento Pnrr “Caput Mundi” (Missione 1 componente c3, investimento 4.3), che vale 500 milioni di euro per 335 interventi a Roma su 283 siti di interesse archeologico e culturale, la società Giubileo 2025 potrà essere affiancata da altre stazioni appaltanti. L’obiettivo, come si legge nella relazione tecnica, è «assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr», nonché «una pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento».

Città dello Sport, il Demanio potrà procedere senza gara

Per la riqualificazione dell’area di Tor Vergata con le Vele di Calatrava dove dovrà nascere la Città dello Sport per ospitare le celebrazioni del Giubileo, il Dl autorizza l’Agenzia del Demanio ad affidare i lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Si tratta dei cantieri per arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e tutte le attività necessarie a ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata, completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale, regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Sempre per accelerare, si prevede che il Demanio proceda senza gara anche per affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi agli stessi interventi. E che possa utilizzare le risorse previste a legislazione vigente (150 milioni di euro in tutto) per gli investimenti di competenza nel limite di 50 milioni di euro.

Lo sprint per realizzare le quattro opere più complesse

La medesima urgenza è ravvisata nella bozza del decreto legge per alcune delle opere più complesse previste dal dossier Giubileo presentato ufficialmente a Palazzo Chigi il 12 gennaio: il Sottovia di Piazza Pia, la riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni e di Piazza dei Cinquecento (assieme alle altre aree adiacenti la Stazione Termini) e il completamento del rinnovo dell’armamento della linea A .

Conferenza di servizi semplificata

Per i quattro cantieri, il commissario straordinario per il Giubileo (il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri), con un’ordinanza da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl, può disporre che la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori e delle eventuali centrali di committenza avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: una conferenza di servizi semplificata, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, per approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera; l’acquisizione e la valutazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico nel corso della stessa conferenza, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione; trenta giorni al massimo per concludere la conferenza, prorogabile, su richiesta motivata, soltanto una volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.