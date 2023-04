Giubileo 2025, opere senza barriere e nuovo pacchetto di semplificazioni

Semplificazioni a tutto campo

Non solo. L’estensione delle semplificazioni già riconosciute per i cantieri Pnrr potrà applicarsi non soltanto alle principali opere giubilari, ma a tutte quelle previste dal programma dettagliato degli interventi approvato con Dpcm. Si propone poi che la società Giubileo 2025 possa sottoscrivere convenzioni con Anas come centrale di committenza non più soltanto per i soli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade. E Anas per tutti gli affidamenti (non solo per quelli sotto soglia) potrà selezionare gli operatori anche nell'ambito degli accordi quadro già conclusi previsti dall'articolo 54 del codice dei contratti pubblici.

Oggi nuova cabina di regia a Palazzo Chigi

L’esigenza che emerge è una: correre. Perché il tempo stringe ed è elevato il timore che le opere non decollino o che i cantieri blocchino la città proprio mentre i pellegrini cominceranno ad arrivare (sin dall’8 dicembre 2024). Anche di questo si parlerà oggi pomeriggio alla nuova riunione della cabina di regia sul Giubileo 2025 presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Tra gli obiettivi, anche lo sblocco dell’ulteriore Dpcm che dovrà dare il via alla seconda tranche di altre 48 opere per 300 milioni, che si aggiungono alle 87 da 1,8 miliardi complessivi già approvate.

Loading...