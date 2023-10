Giubileo 2025, da Piazza Pia a Tor Vergata: il punto sui lavori a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Decollato a fine agosto il cantiere per l’opera più complessa, il sottovia di Piazza Pia. Avviati 42 interventi di manutenzione straordinaria della viabilità principale, nonché i lavori a Piazza dei Cinquecento e sul Ponte dell’Industria. In rampa di lancio la riqualificazione dell’area eventi a Tor Vergata e della piazza antistante alla Basilica di San Giovanni. Tra attese e disagi, in un calendario fitto di grandi eventi, Roma si prepara al Giubileo 2025, che comincerà ufficialmente con l’apertura della Porta Santa da parte del Papa l’8 dicembre del 2024.

Nuova cabina di regia il 17 ottobre

Il punto sullo stato di avanzamento dei progetti sarà fatto martedì 17 ottobre alla nuova riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presenti il sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri, il delegato dal Pontefice per l’Anno Santo, monsignor Rino Fisichella, i ministri e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

In campo 3,4 miliardi tra Giubileo e Pnrr

La missione è complicata: preparare la Capitale ad accogliere almeno 32 milioni di pellegrini. Come? La strada è stata tracciata dal Dpcm 8 giugno 2023, che ha delineato il quadro dei progetti da realizzare: 184 opere (87 «essenziali e indifferibili» che erano state già indicate in un primo Dpcm, più 97 «essenziali») che valgono in tutto 2,9 miliardi di euro, di cui 1,286 di fondi giubilari. A queste si aggiungono i 336 interventi da 500 milioni di euro su più di 200 siti archeologici e culturali previsti dal programma Pnrr “Caput Mundi”. Il piano complessivo ammonta dunque a 3,4 miliardi ed è articolato in quattro macro filoni di intervento: riqualificazione, accessibilità e mobilità, accoglienza, ambiente e territorio.

Piazza Pia, per il nuovo sottovia traffico e disagi

Dal 21 agosto è aperto il cantiere per il sottovia di Piazza Pia, affidato ad Anas per 70 milioni di euro. L’obiettivo è prolungare l’attuale sottovia, realizzato per il Giubileo del 2000, per consentire la pedonalizzazione del percorso da Castel Sant’Angelo alla Basilica di San Pietro: nascerà una piazza dove fino all’estate scorsa sono transitati 3mila veicoli l’ora, insieme agli 800 sulla rampa laterale. Importanti le modifiche alla viabilità per auto, mezzo pubblici e biciclette nel quartiere Prati e nel tratto di Lungotevere interessato, nonché nei raccordi con il centro storico e le aree limitrofe. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. D’altronde era stato Mantovano, già ad agosto, a chiedere ai romani un supplemento di «pazienza» per i disagi.

Ponte dell’Industria chiuso per 14 mesi

L’altro cantiere già partito da luglio che sta creando non poche difficoltà alla mobilità è quello per il rifacimento del Ponte dell’Industria o “Ponte di ferro” nel quartiere Ostiense (in pista 7,85 milioni), sempre in capo ad Anas. Alla fine dei lavori, prevista a novembre 2024 (inizialmente si pensava settembre), l'opera sarà completamente messa a norma, anche dal punto di vista antisismico, e sarà transitabile da autobus, veicoli, nonché dotato di una passerella protetta per il passaggio a piedi. Il ponte era stato devastato da un incendio nell’ottobre del 2021 e senza interventi sarebbe stato destinato alla chiusura.