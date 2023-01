Giubileo 2025, al via 87 opere per 1,8 miliardi. Così cambierà Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai blocchi di partenza il primo pacchetto di 87 opere - dei quali 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, altri 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 per ambiente e territorio - per 1,8 miliardi di risorse complessive, di cui un miliardo di fondi giubilari, a cui si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano invece i 335 interventi già definiti con fondi Pnrr per la realizzazione del Piano “Caput Mundi” . Il programma degli interventi per la Capitale pronti al decollo, contenuto nel Dpcm “dedicato”, firmato il 15 dicembre scorso dalla premier Giorgia Meloni, è stato illustrato giovedì 12 gennaio presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano, insieme al sindaco di Roma e commissario straordinario all’evento, Roberto Gualtieri. All’appello mancano altre 48 opere per ulteriori 300 milioni, che saranno oggetto di un successivo Dpcm. E la domanda che serpeggia, dal Vaticano al Campidoglio, è una: ce la farà Roma ad arrivare pronta all'appuntamento?

L'anno speciale di grazia

Quello che si aprirà tra meno di due anni sarà un Giubileo ordinario, «della speranza e della fiducia», come ha sottolineato Papa Francesco: un evento di rinascita, in un mondo sconvolto da Covid, guerre, crisi climatica. Arriverà a distanza di un decennio esatto dall'ultimo, straordinario, il «Giubileo della Misericordia» voluto da Bergoglio, che ha richiamato nella Capitale ben 21 milioni di pellegrini. Nel post pandemia se ne attendono ancora di più. Anche stavolta, come nel 2015, il Papa ha delegato a seguire il dossier l’arcivescovo Rino Fisichella. A dicembre 2024 il pontefice spalancherà dunque la Porta Santa di San Pietro per offrire ai circa 1,3 miliardi di cattolici nel mondo la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria. L'anno speciale di grazia si concluderà il giorno dell'Epifania nel 2026.

La sfida: cantieri completati in meno di 24 mesi

L'attenzione è altissima, perché la sfida è davvero complessa. Una corsa contro il tempo: i cantieri vanno aperti e completati in meno di 24 mesi. Non proprio una passeggiata, per una città alle prese con piaghe note e irrisolte: trasporti, rifiuti, strade. Non hanno giovato il cambio di governo, che ha fisiologicamente rallentato i passaggi burocratici, e la necessaria concentrazione dell'esecutivo sulla legge di bilancio. In ogni caso, con la pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale, si entra finalmente nel vivo, lungo i quattro assi in cui il piano integrato è articolato: accessibilità e mobilità, ambiente e territorio, riqualificazione e valorizzazione, accoglienza e partecipazione.

Si parte con la manutenzione stradale: 200 milioni in campo

Il primo intervento a partire sarà quello sulla manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: è il più consistente dal punto di vista economico (vale 200 milioni di euro), affidato ad Anas come soggetto attuatore. Saranno interessate 48 grandi arterie, tra cui Ardeatina, Laurentina, Nomentana, Ostiense, Portuense, Prenestina, Tuscolana, Boccea, Trionfale, Salaria, Cristoforo Colombo e via del Mare. Altre manutenzioni straordinarie, ma in capo a Roma Capitale, riguarderanno le strade della viabilità principale (47 milioni) e della viabilità municipale (3 milioni assegnati a ciascuno dei 15 municipi, per un totale di 45 milioni). Anche per il rifacimento dei marciapiedi sono previsti 25 milioni di euro: 10 milioni per quelli a servizio della viabilità principale e 15 a servizio della rete viaria municipale.

I lavori in area Vaticano: 70 milioni al sottovia di Piazza Pia

Roma Capitale si avvarrà sempre di Anas, come centrale di committenza, per realizzare con 70 milioni il sottovia di Piazza Pia, liberare l’area dal traffico veicolare e realizzare un corridoio pedonale da Castel Sant'Angelo a Via della Conciliazione, che a sua volta (con un altro milione di euro) vedrà sorgere un percorso pedonale “protetto”. Altre riqualificazioni, molte delle quali con la società Giubileo 2025 come soggetto attuatore, interesseranno via Ottaviano (4 milioni) la cosiddetta “passeggiata del Gelsomino” tra il binario 1 della Stazione San Pietro e Piazza del Sant'Ufficio (2 milioni), il sottopasso pedonale di via Gregorio VII per l'attraversamento di via dei Porta Cavalleggeri (500mila euro), la Stazione San Pietro con il piazzale antistante (11 milioni di euro, in questo caso con Rfi come soggetto attuatore), il mercato in Piazza dell'Unità nel rione Prati (5,5 milioni).