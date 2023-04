Giudice fiscale professionale, verso il primo maxi concorso

2 - IL BANDO - Numero di posti

Il concorso è bandito dal Mef, previa deliberazione conforme del Cpgt, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Mef, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento

a distanza della commissione esaminatrice

con le diverse sedi

3 - IL CONCORSO - Requisiti dei candidati

Al concorso per esami sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, o del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Il dettaglio dei requisiti è riportato nella legge di riforma (130/2022)

4 - LE SPESE - Il versamento

Le spese per il concorso sono a carico del candidato nella misura forfettaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro dell’Economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istat

5 - LA PROVA SCRITTA - Le materie

ll concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure previste dall’articolo 8 del regio decreto 1860 del 15 ottobre 1925, e in una prova orale. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici sull diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario

6 - LA PROVA ORALE - Dal tributario al penale

La prova orale verte su complessive dieci materie: diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e diritto processuale civile; diritto penale; diritto costituzionale e diritto amministrativo; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell’Ue; diritto internazionale pubblico e privato; contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione

al concorso