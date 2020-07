Giudice Usa dà ragione a Fca, bocciata la causa di Gm sulle tangenti al sindacato

Una lunga saga

Il caso in tribunale, che ha contrapposto Gm e Fca, era nato nel novembre dell'anno scorso. Gm aveva di fatto accusato Fca di aver per anni versato tangenti a dirigenti sindacali della United Auto Workers per ottenere in cambio condizioni vantaggiose nei negoziati sul contratto e il costo del lavoro. Gm aveva paventato la richiesta di “danni ingenti”, miliardari, sostenendo che Fca aveva “minato l'integrità del processo di contrattazione collettiva” per un decennio. Fca aveva respinto seccamente ogni addebito e contraccato sostenendo che Gm muovendo simili accuse voleva interferire nei progetti attuali dell'azienda, in particolare il merger strategico con Psa.

Sindacato corrotto

La Uaw, tuttora uno dei più influenti sindacati statunitensi con oltre 400.000 iscritti, è da cinque anni al centro di un'ampia indagine federale per sistematici episodi di corruzione. Di recente, a marzo, i procuratori americani hanno incriminato il suo ex presidente Gary Jones, per appropriazione indebita di un milione di dollari in fondi sindacali e evasione fiscale. Jones si è dichiarato colpevole a inizio giugno. Incriminazioni e successive ammissioni di colpa sono arrivate in tutto finora per 13 individui. Tra loro tre ex dirigenti di Fca assieme ad una decina di esponenti della union e ad alcuni personaggi legati alla Gm. Voci non escludono che in futuro le autorità possano muoversi per un commissariamento del sindacato. Sono in corso negoziati di riforma tra l'attuale leadership della union e la magistratura per evitarlo.