Giudici e arsenali: negli Usa primo caso sul diritto alle armi davanti alla Corte Suprema in 10 anni La nuova maggioranza conservatrice della Supreme Court potrebbe varare nuove protezioni alla diffusione di pistole e fucili nonostante stragi e movimenti riformatori. Lo scontro tra la lobby della Nra contro la città e lo stato di New York di Marco Valsania

Negli Usa sfida alla lobby delle armi

New York - La Corte Suprema si fa carico di uno dei drammi politici e sociali da sempre più delicati negli Stati Uniti: nuovi ampliamenti oppure maggiori limiti e controlli alla diffusione delle armi e alla loro protezione costituzionale. La posta in gioco è ben più alta di ridefinizioni tecniche o legali: si misura in miliardi di dollari di giro d'affari, nell'incommensurabile dolore e nelle infinite polemiche per il numero di stragi commesse con armi da fuoco spesso da guerra, nella vasta influenza elettorale e culturale della lobby delle armi.

Gli alti magistrati americani hanno iniziato lunedì 2 dicembre le udienze sul primo caso sulle armi che hanno deciso di discutere e decidere in quasi dieci anni, una rarità che è segno stesso dell'intenso dibattito che divide i policymaker e il Paese. E se un verdetto è previsto soltanto entro la fine del prossimo giugno, scadenza dell'anno giudiziario, le posizioni in lotta sono già emerse chiaramente: le organizzazioni pro-armi chiedono espansioni del possesso di pistole e fucili, considerato diritto inalienable quando non divino; una serie di autorità locali e associazioni dei diritti civili e delle vittime invocano al contrario restrizioni, preoccupate della violenza causata dagli arsenali facili. Saranno ascoltate da una Corte oggi diventata più conservatrice e che, secondo gli esperti, potrebbe quindi propendere, almeno in parte, per le istanze pro-armi nonostante sondaggi dell'opinione pubblica e movimenti studenteschi chiedano invece interventi di riforma alla luce delle periodiche stragi nel Paese, aggravate dalla facilità nell'acquisto di armi letali.

New York contro la Nra

Il caso in discussione nasce da un ricorso presentato da tre proprietari di armi e dalla sede locale della lobby National Rifle Association contro la città e lo stato di New York per quelle che considera normative troppo restrittive e in violazione della Costituzione e del suo Secondo Emendamento. Le norme in questione, in realtà, sono state già ritirate dalle autorità locali, con l'intento proprio di evitare il rischio di sconfitte tra gli alti magistrati. Ma i querelanti hanno deciso di proseguire ugualmente nella battaglia legale con l'obiettivo di ottenere rafforzate protezioni per i proprietari di armi ovunque. E la Corte Suprema ha accettato di ascoltare comunque il caso. Le regole originali volute da New York proibivano il trasporto di pistole, anche scariche, fuori da casa verso luoghi che non fossero sette designati poligoni di tiro entro i confini cittadini. Non potevano essere quindi portate verso una seconda abitazione o in poligoni oltre i confini della città e dallo stato. La ragione dei limiti: il fatto che New York è la città più densamente popolata del Paese - 27.000 residenti ogni miglio quadrato e un pullulare di scuole, asili, palazzi governativi, chiese. Le restrizioni erano dunque imposte dalla necessità di preservare la sicurezza di tutti. Sono ragioni alle quali i tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema avevano dato ascolto.

La nuova maggioranza alla Corte Suprema

La partita è però diversa in seno alla Corte Suprema. Oggi il giudice e che agiva in passato da ago della bilancia sulla questione delle armi, Anthony Kennedy, si è ritirato. E al suo posto su nomina di Donald Trump è subentrato Brett Kavanaugh, considerato, stando alle opinioni finora espresse, fedele agli argomenti della lobby delle armi. È su questa frontiera, accanto alla questione del diritto d'aborto delle donne sulla quale a sua volta la Corte dovrebbe esprimersi e dove sono in gioco al contrario maggiori strette, che lo spostamento a destra della Corte Suprema potrebbe così farsi sentire più marcatamente. La presenza di Kavanaugh è considerata esplicitamente di buon auspicio dai legali della Nra, che contano di strappare un nuovo precedente legale ancora più favorevole al porto d'armi.

I precedenti

L'ultima, lunga sterzata pro-armi alla Corte Suprema era in realtà iniziata nel 2008 con il verdetto nel cosiddetto caso Distretto di Columbia contro Heller. Allora vennero bocciate norme restrittive imposte dalla capitale Washington Dc, con la maggioranza della Corte guidata dall'ideologo conservatore italo-americano Anthony Scalia (scomparso prematuramente nel 2016 ma sostituito da un altro magistrato conservatore, Neil Gorsuch, sempre scelto da Trump).