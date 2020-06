Giudici monocratici in affanno. In autunno caos rinvii e nuove cause Durante l’emergenza sanitaria si sono celebrati solo pochi giudizi: dopo la sospensione feriale si prospetta un aumento del carico di lavoro straordinario di Guido Camera

(Scarpiello Imagoeconomica)

3' di lettura

Le cause presso il Tribunale monocratico hanno subito un drastico stop a causa del Covid. Infatti, durante l’emergenza sanitaria si sono celebrati solo pochi giudizi a carico di detenuti, mentre la maggior parte dei processi monocratici riguarda persone libere. La conseguenza è il rischio implosione del sistema: in autunno i processi rinviati si sovrapporranno a quelli che devono iniziare. In concreto, vuole dire un aumento del carico di lavoro dei Tribunali monocratici straordinario.

Ma di cosa si occupa il Tribunale monocratico? Le competenze tra Tribunale collegiale e monocratico si ripartiscono in base al titolo e alla gravità dei reati coinvolti. Quelli che appartengono alla cognizione del Tribunale collegiale sono individuati dall’articolo 33-bis del Codice di procedura penale, mentre la norma successiva attribuisce al monocratico un’estesa competenza residuale, che riguarda tutti gli altri reati puniti nel massimo con pena fino a 10 anni, con una sola attribuzione puntuale, cioè i delitti in materia di stupefacenti in cui non sia contestata una delle aggravanti per i casi di maggiore allarme sociale e caratura criminale. Quest’ampia formulazione fa sì che la maggior parte dei reati siano giudicati dal Tribunale monocratico. Furti, infortuni sul lavoro, colpe mediche, incidenti stradali con morti o feriti, abusi edilizi, molti reati fiscali, in materia di tutela dei beni culturali, contravvenzioni ambientali, guida sotto l’effetto di alcol o droghe, doping, scommesse clandestine: sono solo pochi esempi.

I processi davanti al Tribunale collegiale e al monocratico si svolgono nello stesso modo, tranne che per i reati per cui il Pm può esercitare l’azione penale con citazione diretta a giudizio;in tal caso si salta l’udienza preliminare. Ciò avviene per questi reati:

●delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla detenzione;

●violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale;