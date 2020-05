Giudici onorari: «noi, a cottimo, dimenticati dal Dl Sviluppo» Dai direttivi una nota di protesta per l’abbandono e il mancato pagamento di due mesi. La “minaccia” di non tornare a prendere la “vanga” dopo l’emergenza di Patrizia Maciocchi

(Giuseppe Aresu / AGF)

Nessuna forma di sostegno ai magistrati onorari nel Dl “Rilancio” . Un’assenza di attenzione che i direttivi di categoria non mancano di sottolineare , affidando ad una nota la loro protesta. «Ancora una volta siamo stati insultati, si legge nel testo, sono caduti nel vuoto i molteplici richiami alla nostra drammatica condizione, ai quali anche la magistratura di ruolo si è associata, con numerosi comunicati».

Il mancato contributo

Un testo sottoscritto da tutte le sigle, nel quale si sottolinea anche la chiusura degli uffici dei giudici di pace, pur essendo stata ripresa, seppure parzialmente in aula o da remoto, l’attività giudiziaria. L’accusa è di aver “volutamente” abbandonato 5000 magistrati onorari a cottimo, senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale, che non hanno ancora percepito «il misero contributo per le due mensilità trascorse». Un gesto considerato dalle toghe onorarie inaccettabile. La “minaccia” è di non trovare la disponibilità, ad emergenza conclusa, a riprendere «la vanga per spalare nell’immane caos post Covid».