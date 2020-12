Giudici di pace, assist della Consulta e lo Stato rischia di doverli risarcire

«Il Ddl permette di mantenere la situazione attuale – dichiara Mariaflora Di Giovanni, presidente di Unagipa, – ma resta l’obbligo di aderire alla gestione previdenziale separata con una contribuzione del 27 per cento mentre, in passato, la posizione Inps ci fu negata. Ma per i trattamenti previdenziali non raggiungiamo i requisiti minimi. Sono soldi rubati».

«La copertura assistenziale, previdenziale e di maternità è necessaria ma lo Stato dovrebbe farsi carico di una parte - dice Valente -. Questo Ddl mi sembra un buon compromesso: un’indennità di 38mila euro per tre giorni lavorativi settimanali permette a tutti di avere un riconoscimento dignitoso». Sull’ipotesi di copertura statale di una parte dei contributi, il ministero della Giustizia è più cauto ma non esclude un intervento futuro.

Le sentenze

Se la legge non riconosce la stabilizzazione agli onorari, sta iniziando a farlo la giurisprudenza. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 16 luglio scorso (causa C-658/18), ha affermato che i giudici di pace sono «lavoratori a tempo determinato» che hanno diritto alle ferie retribuite come i magistrati ordinari. Una sentenza che ha aperto una breccia, in cui si è inserita, per fare un passo in più, la pronuncia del 26 novembre della sezione lavoro del Tribunale di Napoli. Un primo grado ( bisognerà vedere se sarà confermato in appello) secondo il quale ai giudici di pace ricorrenti spetta un trattamento economico e normativo equivalente a quello dei «lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe» dipendenti del ministero della Giustizia. Tanto che il dicastero viene condannato a pagare le differenze retributive, nel limite della prescrizione di cinque anni, e a risarcire il danno (di cinque mensilità) per l’abusiva reiterazione del termine agli incarichi.

Il 9 dicembre è poi arrivata la sentenza n. 267 della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo l'articolo 18 del Dl n. 67 del 1997 nella parte in cui non prevede che il ministero della Giustizia rimborsi al giudice di pace le spese di difesa sostenute nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con provvedimento di esclusione della responsabilità. Secondo la Consulta è irragionevole riconoscere il rimborso al solo giudice “togato”, quale dipendente di un'amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario. Questo perché considerata l'identità della funzione del giudicare e la sua primaria importanza costituzionale, anche al giudice di pace va infatti garantita un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità.

«Ci auguriamo che il legislatore prenda atto di queste decisioni e ci riconosca le prerogative che ci spettano- afferma Gabriele Di Girolamo, portavoce dell’associazione nazionale dei giudici di pace -. Dai tribunali ci aspettiamo comunque anche altre sentenze perché ci sono ricorsi presentati prima della pronuncia della Corte Ue e altri arriveranno. ».