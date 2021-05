Giudici in politica e indipendenza dei parlamentari: Italia indietro nella lotta alla corruzione

I criteri di valutazione

La verifica dell’attuazione degli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d’Europa si basa su risposte dello Stato membro, visite in loco e su una valutazione di impatto (la cosiddetta «procedura di conformità») delle misure adottate. È un processo di valutazione reciproca e di «pressione tra pari», in cui la presenza di professionisti che fungono da valutatori si associa a quella dei rappresentanti degli Stati. Il risultato sono relazioni che, per ogni Paese, indicano le politiche e le pratiche di lotta contro la corruzione, i successi e le carenze legislative e formulano raccomandazioni volte al rafforzamento della capacità degli Stati di combattere la corruzione.

I parlamentari

Secondo il Greco a oltre quattro anni dall’adozione del Rapporto di valutazione del 2017 «i risultati in questo settore sono progrediti nel complesso abbastanza lentamente e sarebbe necessaria un’azione più risoluta per dare seguito a tutte le raccomandazioni formulate in relazione ai parlamentari». Il punto dolente riguarda soprattutto i Codici di condotta. Il Greco aveva fatto presente che «la semplice distribuzione del Codice a ogni nuova legislatura non poteva essere interpretata come una misura sufficientemente proattiva» e che sono mancati «progressi tangibili» sia da parte della Camera dei deputati che del Senato: la conclusione è quindi che «la raccomandazione non è stata attuata».

In tema di conflitti d’interessi la richiesta era una regolamentazione più rigorosa dell’accettazione da parte dei parlamentari di doni, ospitalità, favori e altri benefici, anche in relazione all’obbligo di dichiarare spese di viaggio, alloggio e altro coperte da terzi. Una proposta in questa direzione presentata dal Comitato consultivo per la condotta dei deputati è all’esame dell’Ufficio di presidenza della Camera, ma non è stata ancora approvata .

L’introduzione alla Camera dei deputati di un registro dei lobbisti ha, invece, parzialmente adempiuto alla richiesta di regolamentare le attività di rappresentanza di interessi. Secondo il Greco questa misura aveva consentito di risolvere l’aspetto del problema che riguarda i lobbisti stessi. Manca però ancora una legge completa che disciplini il le attività di lobby e il Greco ribadisce la necessità di elaborare orientamenti mirati che indichino chiaramente ai deputati come dialogare con i lobbisti e quale condotta osservare.

I giudici

Per quanto riguarda i magistrati, il nodo rimasto insoluto è quello del coinvolgimento dei magistrati alla vita politica. Una questione fondamentale e «particolarmente delicata» che impatta sui principi di indipendenza e imparzialità (reale o percepita) del sistema giudiziario. La raccomandazione chiedeva l’introduzione, per legge, di un meccanismo di incompatibilità tra l’esercizio simultaneo della funzione di magistrato e quella di membro di un organismo di governo locale. Il Greco prende atto dell’esistenza di un progetto di legge di riforma che stabilisce una linea di demarcazione più rigorosa tra funzioni giudiziarie e politiche, sia per quanto riguarda il passaggio dalla magistratutra alla politica che per il rientro nel potere giudiziario. Ma si tratta di un disegno di legge non approvata e ancora all’esame del parlamento.