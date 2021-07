Giudici tributari al bivio riforma: onorari per titoli o di ruolo per concorso

Onorario e per titoli

La prima proposta, quella della componente di magistrati della Commissione, si basa sul rafforzamento della giurisdizione così com’è: restano le Commissioni tributarie provinciali e regionali e i giudici rimangono onorari. In primo grado non cambia nulla. In secondo grado è previsto l’inquadramento, a titolo esclusivo o prevalente, di giudici provenienti da altre giurisdizioni, nonché l’istituzione di una sezione apposita per liti superiori a 25.000 euro e per questioni di classamento, doganali e accise. Sarebbe composta da magistrati togati a tempo pieno, da avvocati, commercialisti o professori a tempo prevalente. Secondo i fautori di questa proposta, essa avrebbe il pregio di dare risposte immediate con effetti durevoli. Sarebbe di immediata attuazione, mentre, in caso di concorsi pubblici, la riforma sarebbe attuata in un tempo non inferiore a 8-10 anni. La proposta, inoltre, sarebbe realizzata a costi invariati. I maggiori esborsi per i giudici disposti all’impegno prevalente o esclusivo, sarebbero compensati dai risparmi ottenibili da quanti non saranno disponibili.

Di ruolo e per concorso

I docenti universitari, invece, pensato a un giudice che diventa a tempo pieno e assunto per concorso pubblico. Una posizione condivisa anche dal presidente emerito della Corte costituzionale Franco Gallo, che nella sua audizione parla di un «rinnovato giudice speciale tributario, purché a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico», in linea con l’articolo 102 della Costituzione che vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali.

Stando alla proposta, dunque, si tratterebbe esclusivamente di un riordino della figura del giudice che, tra l’altro, troverebbe riscontro nell’ordinanza 144/98 della Corte costituzionale che consente al legislatore interventi proprio su questo aspetto. I fautori di questa proposta, infatti, sostengono che la natura onoraria dell’incarico è la causa della non sempre elevata qualità delle sentenze e, quindi, del grande numero di ricorsi pendenti in Cassazione. Anche questa opzione sarebbe realizzabile a costi invariati: sarebbero necessari circa 500 giudici professionali, il cui costo sarebbe pressoché pari a quello oggi sostenuto per i 2.700 giudici onorari.

Sezione speciale di legittimità

Sempre i docenti universitari, propongono l’istituzione di una sezione specializzata in Cassazione alla quale sarebbero assegnati giudici tributari provenienti dal grado di appello, previa valutazione di idoneità del Csm.