GIUGNO / Fiat 500 3+1

Terza variante del cinquino a batteria dopo la berlina e la cabrio. La 3+1 può contare su una piccola porta aggiuntiva pensata per permettere una maggiore facilità d'accesso al divano posteriore. Sistemato sul lato passeggero, lo sportello si apre controvento solo dopo che la porta anteriore è stata sbloccata. Le misure sono le stesse della tre porte, è lunga 3 metri e 61 cm e la spaziosità interna non cambia. Il montante centrale destro è ora è integrato nella piccola porta dietro per un aggravio di peso è di 30 chili. Autonomia e prestazioni sono invariate rispetto alle altre 500 elettriche, così come lo stile. La 500e 3+1 dispone di un motore elettrico da 118 cv alimentato da una batteria da 42 kWh che consente fino a 460 km in città o di 320 km fuori porta. Per ripristinare l'80% di autonomia da una colonnina rapida bastano 35 minuti. La velocità è di 150 kmh, lo 0-100 kmh in nove secondi netti.