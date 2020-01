Giulietta e Federico: Fellini e Masina raccontati ai più giovani Il picture book scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper, in uscita per Camelozampa racconta con voce lirica, mischiando sogno e realtà, la vita del genio in occasione del Centenario della nascita che ricorre il 20 gennaio di S.U.

Federico, ha 23 anni, non è ancora diventato ciò che sogna di essere, cioè un regista, ma lavora già come disegnatore e come sceneggiatore, è l'autore di una fortunata serie di piccoli radiodrammi, Le avventure di Cico e Pallina: le storielle romantiche e stralunate di due fidanzatini. Giulia, cioè “Giulietta” come la chiama lui, è la voce di Pallina.

Federico e Giulia, l'autore e la doppiatrice dei fidanzatini Cico e Pallina, giovanissimi come loro, s'incontrano, s'innamorano, decidono in fretta di sposarsi e restano insieme per sempre, sia come marito e moglie che come collaboratori.

Federico e Giulia, sono Federico Fellini e Giulietta Masina, e ora nel centenario della nascita del primo un libro per ragazzi prova a spiegare ai più giovani chi era Fellini. Il picture book scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper, in uscita per Camelozampa, si intitola proprio Giulietta e Federico.

La narrazione prende spunto dalla storia vera dell'incontro tra Federico Fellini e Giulietta Masina, avvenuto nel 1943, negli studi radiofonici dell'emittente nazionale che all'epoca si chiamava EIAR. Così sono proprio Cico e Pallina, i primi due personaggi felliniani, ad accompagnarci a conoscere Federico e Giulietta.

L'autrice Federica Iacobelli sviluppa un intreccio tra sogno e realtà, il risultato è un delicato e lirico. La storia di un'esistenza a due, di lavoro e di amore, che mostra quanto la realtà fuori di noi e quella dentro di noi siano irrimediabilmente legate. Un testo disseminato di citazioni e rimandi all'immaginario felliniano, dalla danza d'acrobata sui fili, come il Matto in La strada, al rinoceronte che soffre per amore (E la nave va), per indicarne solo alcuni.