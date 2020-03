Giulio Tremonti: «La Bce compra solo tempo, è ora di ripensare agli eurobond» Giulio Tremonti, che da ministro dell’Economia fu protagonista nel dibattito europeo sugli Eurobond e vide stringersi le tenaglie internazionali sul debito italiano, oggi non esulta per la mossa della Bce di Gianni Trovati

L’annuncio notturno arrivato da Francoforte sui 750 miliardi di nuovi acquisti da parte della Bce è stata «un’azione en subite. Più che di un ritrovato slancio europeo si è trattato, si dice, di paura per un rischio bancario parigino». Giulio Tremonti, che da ministro dell’Economia ha giocato da protagonista nel dibattito europeo sugli Eurobond e ha visto da vicino lo stringersi delle tenaglie internazionali sul debito italiano, oggi non partecipa all’esultanza per la mossa “salvifica” di Francoforte.

L’effetto sui mercati però è stato significativo, dopo un mercoledì da annoverare nella lista ormai lunga dei giorni “neri” per i titoli di Stato.

La giornata è ancora tutta da raccontare. Ma all’annuncio “epocale” della Bce ha corrisposto una reazione tutto sommato banale. Di positivo, ma non so quanto, si sta solo comprando tempo. La promessa d’acquisto di 750 miliardi significa per l’Italia qualcosa più di 100 miliardi. Peccato però che noi dobbiamo emettere quest’anno oltre 400 miliardi di titoli, più gli aumenti necessari a finanziare gli annunci. Non pensa che sulla parte scoperta ci possano massacrare comunque con lo spread?

L’annuncio ha acceso però una forte esultanza in certo mondo sovranista, sulla base dell’idea che così la questione del debito sia risolta. Che cosa ne pensa?

Credo che sia in realtà il tempo per risalire alle origini di tutto quel che è successo e che sta succedendo. In realtà si sta replicando la follia che è stata alla base della globalizzazione. All’origine un forsennato Free Trade al servizio del divino mercato, al posto di un più saggio Fair Trade fatto da regole per l’economia globale. Per inciso, ricordo l’iniziativa italiana al G20 per il Global Legal Standard, una bozza di trattato internazionale votata infine dall’assemblea dell'Ocse che tra l'altro, guarda caso, prevedeva regole contro i “rischi sociali e ambientali”. Le dice niente? Oggi raccogliamo i frutti avvelenati della vittoria del Financial Stability Board sul Global Legal Standard, con il decennio perduto dal 2009 a oggi in mano alla finanza. A proposito, si è poi vista in giro la promessa Stability?

Non troppa. Ma il Quantitative Easing “rinnovato” il 19 marzo ha di fatto salvato l’euro.

Ho detto decennio perduto. E, va detto, non per colpa dei governi. Perchè il Qe ha oppiato la politica , ma la colpa è di chi fuma l’oppio o di chi lo spaccia? Come minimo, di entrambi. Dal 2009 al 2020, passando per il 2012, nei palazzi della finanza abbiamo visto in azione Picasso. Come Picasso con la svolta cubista ha sintetizzato e superato le forme della natura, così nelle banche centrali e nei loro dintorni ha agito il Picasso dell’economia mettendo il surreale al posto del reale, il debito al posto del capitale, i liquidi al posto dei solidi, i vizi al posto delle virtù e i tassi a zero e sotto zero. Tutto questo è stato con una prima mai vista rotazione dell'asse del potere, dalla politica alle banche centrali e da queste al mercato monetario. Questo a sua volta oggi tanto grande da subire le leggi imposte dai robot e dagli algoritmi. Tutto questo ci ha portato in una trappola sequenziale, dove un’illimitata liquidità genera volatilità e la somma delle due genera una strutturale e generale sfiducia nella moneta. La moneta, nata come “segno sovrano”, prima è diventata sovrana di se stessa e oggi avvera la profezia scritta nella Montagna Incantata: l’anima dello Stato è il denaro ma solo fino a che non è raggiunta la completa demonizzazione della vita.

Qual è allora la strada politica per tornare alla realtà?

Una via potrebbe essere quella degli Eurobond. Che ora sembrano avere molti tifosi ma non sono un’invenzione di oggi. L'idea era nel piano Delors del 94, poi nel programma della presidenza italiana dell’Unione nel 2003, respinto dalla commissione Prodi, e rientrano nel dibattito con l’articolo che ho firmato nel 2009 sul Financial Times insieme all’allora presidente dell’Eurogruppo Juncker. Un articolo che non era una presa di posizione estemporanea, ma rifletteva le discussioni che allora si svolgevano nelle lunghe e gotiche notti dell’Eurogruppo. Poi tutto crolla con la Grecia, e al posto degli Eurobond arriva la Trojka con Christine Lagarde e soci.