Giurisprudenza in crisi: in dieci anni matricole dimezzate Corsi di laurea distanti dalle richieste del mercato. Anche la professione di avvocato ne risente di Eugenio Bruno e Valeria Uva

(Marka)

3' di lettura

Se non in crisi almeno in affanno. È così che la professione di avvocato si presenta agli occhi dei ragazzi alle prese con la programmazione del loro futuro. A dirlo sono sia i dati di matrice universitaria, sia i feedback del mercato del lavoro. Complice un impianto formativo che è ancora imperniato pressoché interamente sulla laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale e che non sembra tenere conto delle nuove esigenze professionali emerse sul campo. Tant’è che la specializzazione nelle nuove frontiere del diritto è demandata in via esclusiva ai master post lauream.

In calo matricole e laureati

In attesa di conoscere i numeri relativi all’anno accademico appena iniziato (e all’esame di abilitazione concluso la settimana scorsa) ci concentriamo sull’ultima fotografia disponibile: quella relativa al 2018/19. Da cui emergono tutte le difficoltà dei corsi di laurea in discipline giuridiche. Sin dall’inizio del percorso. È ormai da una decina d’anni che gli immatricolati a giurisprudenza, oppure alla sua variante triennale in scienze giuridiche, continuano a scendere: nel 2008/09 erano il 10,5% di tutte le matricole, oggi sono il 6,9 per cento.

DIMEZZATI IN DIECI ANNI Immatricolati nei corsi di laurea triennali e ciclo unico in scienze giuridiche. In percentuale. Fonte: Anvur

Questo fenomeno sta facendo sentire i suoi effetti anche sugli iscritti totali. Scendono anche loro, sebbene più lentamente. L’ultima rilevazione li dà all’8,4%; dieci anni prima erano al 10,5.

Le difficoltà si manifestano anche alla fine del percorso. Complice una carriera universitaria accidentata che vede, al tempo stesso, i fuori corso stabilmente al di sopra del 30%, produciamo sempre meno laureati in discipline giuridiche: appena il 6,1% di tutti i laureati.

Gli sbocchi occupazionali

A complicare lo scenario per gli aspiranti avvocati ci pensano anche gli ultimi numeri sugli sbocchi occupazionali legati alla professione. Un focus che AlmaLaurea ha aggiornato per Il Sole 24 Ore del Lunedì analizza le performance formative dei laureati di secondo livello del 2013, che a cinque anni dal titolo dichiarano di svolgere la professione di avvocato. Dopo aver sottolineato che si tratta di una figura a prevalenza femminile (59,0%), intrapresa da chi ha alle spalle una famiglia di laureati nel 38,5% dei casi (contro il 30,6% complessivo), il report fornisce due buone notizie: sia età media alla laurea sia percentuale fuori corso risultano infatti inferiori alla media. Ma l’ottimismo dura poco.