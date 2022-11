Giuseppe Bono, l’ultimo autentico boiardo di Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Giuseppe Bono, spentosi all’età di 78 anni, se ne va l’ultimo boiardo di Stato. Anzi. Se ne va l’ultimo – probabilmente l’unico - boiardo di Stato, nella antica definizione di Eugenio Scalfari, ad avere esercitato un potere continuo e duraturo, che ha trapassato le ere geologiche dell’economia pubblica, della società e della politica italiana. Il potere e la responsabilità di Giuseppe Bono, dalla Prima repubblica dei partiti, sono infatti trasmutati nella Seconda repubblica e sono arrivati fino a noi, fermandosi soltanto sul ciglio della “modernizzazione” voluta da Mario Draghi, che ha interrotto il suo controllo assoluto, radicale e alla fine ossificato di Fincantieri.

Nella Prima repubblica Bono è stato un uomo di primo rango del management socialista che, culturalmente e operativamente, aveva in Bettino Craxi e in Riccardo Lombardi i suoi “dante causa”. Nelle geografie degli anni Settanta e Ottanta, quel gruppo di dirigenti di impresa – a cui apparteneva Bono - attraversava l’Iri e Finmeccanica e investiva appieno l’Efim.

Nella Seconda repubblica, il suo regno incontrastato è stata Fincantieri. Una società a controllo pubblico che ha modernizzato nella gestione e soprattutto nella collocazione di mercato, sfruttando con abilità la sua vocazione a muoversi fra industria nazionale, politica italiana e geopolitica internazionale. Fincantieri, insieme a Finmeccanica-Leonardo, ha rappresentato – nell’epoca della ritirata della grande impresa privata italiana di matrice novecentesca – lo zoccolo duro a cui l’intero sistema nazionale si è tenuto saldamente agganciato per non cadere in un agonizzante provincialismo. Giuseppe Bono è stato consapevole di questa sua centralità. E, per vent’anni, ha interpretato – con una forza al limite del dominio – la guida di questo pezzo significativo del Sistema Paese.