Giuseppe Lavazza: «Pandemia e crisi ucraina, la generazione di noi 50enni alla prima vera prova del fuoco»

Guerre, gelo e pandemia

Dice Lavazza: «Alla pandemia si è unita ora la guerra. In mezzo, l’alternarsi di siccità e di gelate ha fatto raddoppiare il costo del caffè in Brasile, l’apprezzamento del dollaro è stato pesante in particolare per noi che acquistiamo la materia prima in quella valuta e i costi della logistica e dei trasporti sono esplosi: in una settimana, i costi dei noli nei porti di Santos in Brasile e di Vado in Liguria sono quadruplicati.

In un passaggio tanto delicato e con mille incognite, ha un senso pensare a quello che hanno affrontato mio papà e mia mamma, Emilio e Maria Teresa. Gli anni Settanta furono molto difficili: nel 1973 e nel 1974 il gelo in Brasile provocò la morte di due milioni di piante di caffè, destrutturando il mercato internazionale. E, in più, c’erano la crisi energetica e l’inflazione a doppia cifra. La Lavazza resse soltanto perché i nostri fornitori brasiliani, con cui il rapporto d’affari era diventato di amicizia, ci finanziarono: loro ci mandavano le navi con le stive piene di caffè e noi non pagavamo subito i carichi. In più, in quegli anni l’Italia venne sconquassata dalle tensioni sociali e dalla violenza politica. Il nome della mia famiglia comparve nelle liste delle Brigate Rosse trovate dai carabinieri in una loro base qui a Torino. Un giorno i terroristi tentarono di rapire un nostro dirigente: lo avevano scambiato per mio zio Pericle».

Giuseppe mi mostra non senza emozione il diario del padre Emilio, con la grafia ordinatissima e rotonda dei bambini, pieno di disegni colorati e immaginifici: il primo giorno raccontato dal piccolo Emilio è il 29 marzo 1943. Intanto, ci portano l’oliva sferica “El Bulli”, un omaggio a Ferran Adrià, lo chef catalano che, con la sua ricerca, ha cambiato la cucina internazionale e che, qui a Torino, ha elaborato il progetto del Condividere.

«Durante la Seconda guerra mondiale – riprende Giuseppe, indugiando nella costruzione di parallelismi fra il passato e il presente – i miei genitori erano dei ragazzini. Papà, classe 1932, era sfollato ad Asti. La villa di famiglia di mia madre, che aveva cinque anni più di lui, era una grande proprietà a Santena, qui vicino a Torino, che confinava con la casa di Camillo Benso Conte di Cavour: fu occupata durante la guerra dai soldati tedeschi delle SS. Mia mamma era una Rey, i costruttori che nella nostra città hanno edificato alcune delle palazzine liberty intorno a via Pietro Micca: la famiglia, durante la guerra, ha sofferto molto per la morte a cinque anni, a causa di una infezione renale, di suo fratello Gianfranco. Nessuno riuscì a curarlo. Di fronte alle attuali complessità, qualche volta mi sembra di perdere del tutto l’orientamento. Per questo è fondamentale, anche, affidarsi all’identità delle imprese, che quando ben gestite sono delle istituzioni, e delle famiglie. Chi siamo, da dove arriviamo e dove andiamo».

Viene portata in tavola una bottiglia di Gattinara 2018 Giacomo Conterno: «Da Monforte d’Alba, il mio amico Roberto Conterno ha comprato a Gattinara le Cantine Nervi, dove noi abbiamo uno stabilimento. Con la crisi climatica e con l’innalzarsi delle temperature medie, gli sono utili dei vigneti di Nebbiolo più a Nord, ai piedi del Monte Rosa», spiega Lavazza con il senso di stima che, nella mentalità piemontese, accompagna sempre il sentimento dell’amicizia.