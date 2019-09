Giuseppe Marino, l’ingegnere esperto di industria e ristrutturazioni Esperienze in Inghilterra, Spagna e Stati Uniti nel settore dei trasporti, prima di approdare nell’ex AnsaldoBreda che ha ristrutturato e rilanciato. Ecco chi è il futuro ad di Ansaldo Energia. di Celestina Dominelli

Il futuro ad d Ansaldo Energia Giuseppe Marino

Con l’ arrivo al timone di Ansaldo Energia, Giuseppe Marino lascerà il ruolo di direttore operativo Rolling Stock di Hitachi e l’incarico di corporate officer di Hitachi Ltd. Tokyo che aveva assunto da poco. Ma chi è il futuro amministratore delegato della società genovese? Ingegnere meccanico, nato a Brescia nel 1964, Marino ha maturato una lunga carriera internazionale e una profonda conoscenza dell’industria dei trasporti dove ha assunto diversi incarichi di rilievo.

L’esperienza internazionale

Prima ha lavorato in Inghilterra, dove per 5 anni è stato impegnato presso Iveco Ford Truck e poi in Spagna, per 3 anni operativo presso l’Iveco Pegaso. Nel 1997, l’ingegnere bresciano è poi diventato direttore dello stabilimento cambi e motori Iveco di Torino e negli anni successivi ha ricoperto inoltre la carica di amministratore delegato e direttore generale di Iveco Mezzi Speciali per poi conseguire negli anni seguenti altre esperienze di rilievo nel contesto internazionale con il passaggio al servizio dell’industria statunitense prima di tornare in Italia con un nuovo incarico.

L’approdo in AnsaldoBreda e il suo rilancio

Dopo Iveco, come detto, è stato infatti vice president Operations Europa della multinazionale americana Ingersoll Rand Security Technologies, per poi passare, nel 2009, nella società ferroviaria AnsaldoBreda (oggi Hitachi Rail Italy), dove ha curato il rilancio dell’azienda e la sua successiva integrazione nella multinazionale nipponica Hitachi. Un lavoro di ristrutturazione che ha consentito a Hitachi Rail Italy di riguadagnare terreno e di essere riconosciuta come un’eccellenza su scala globale nell’industria ferroviaria, con realtà produttive in Italia e negli Stati Uniti.