Giuseppe Zampini, una vita al servizio di Ansaldo Energia Ingegnere nucleare il presidente designato dell’azienda genovese è entrato nella società nel 1997 per poi assumerne il timone nel 2001. di Celestina Dominelli

Ingegnere nucleare, nato a Belluno nel 1946, l’attuale ad di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, ha iniziato la sua carriera nel 1972 presso Progettazione Meccaniche Nucleari, prima di passare alla Nira Spa dove ha avuto modo di acquisire una solida esperienza internazionale su progetti specifici. Dopo aver così maturato una conoscenza profonda del settore, nel 1989 è stato poi nominato a capo della divisione Ansaldo responsabile degli impianti di produzione di energia e vapore (cogenerazione).

Il lungo trascorso in Ansaldo Energia

Successivamente, nel 1990-95, ha fondato e gestito Ansaldo Industria of America: un ruolo che gli ha consentito di consolidare la sua expertise anche nel campo del finanziamento di progetti. È entrato in Ansaldo Energia nel 1997 come direttore generale della società genovese ed è stato nominato per la prima volta amministratore delegato nel 2001. Incarico, quest’ultimo, che ha mantenuto fino al gennaio 2017 - quando al timone è stato designato Filippo Abbà poi dimessosi perché coinvolto in una indagine del dipartimento britannico antifrode a carico dell’azienda di provenienza, l’Amec Foster Wheeler - per poi riprenderlo nel febbraio 2018 con l’uscita di Abbà. Zampini è anche presidente di Aspe (Federazione Anie) e membro di Asme.