Giuslavoristi alla sfida dell’intelligenza artificiale

Le esperienze attuali

Nella ricerca dei precedenti di giurisprudenza (e non solo) ci sono studi italiani che lavorano già con un alto grado di automazione. Uno di questi è Toffoletto De Luca Tamajo, che nel 2019 è stato nominato per il terzo anno dal Financial Times tra le 50 «most innovative law firm». «La nostra crescita - commenta il managing partner Franco Toffoletto - è dovuta anche agli investimenti in tecnologia realizzati fin dagli anni 80». L’innovazione dello studio emerge a più livelli. Con il software gestionale interno Elibra, sviluppato dal 2015 per organizzare le pratiche giudiziali e non, anche sul fronte dei costi. Con i sistemi di intelligenza artificiale che mettono rapidamente a disposizione precedenti atti, pareri e anche articoli di giornale. Con i sistemi, implementati fin dal 2005, per redigere in maniera automatizzata contratti e altri documenti. «Su questi testi - continua Toffoletto - serve un controllo di qualità dell’avvocato: ma i sistemi di machine learning sono sempre più precisi. Alcuni anni fa abbiamo creato il dipartimento di Ricerca & Sviluppo, dove tutti sono coinvolti. Certo bisogna avere la capacità finanziaria per investire. Ma chi non lo fa - conclude - resta indietro».

“Transform” si chiama invece il progetto di Norton Rose Fulbright, per favorire la trasformazione tecnologica. Un progetto rivolto sia all’interno (per ridurre i tempi delle attività ripetibili), sia all’esterno, per offrire prodotti di informazione ai clienti, basati su particolari software. Come spiega il managing partner Attilio Pavone, «occorre essere competitivi a più dimensioni. È vero che da parte delle aziende c’è più pressione sul pricing. Ma chi si occupa di diritto del lavoro è uno specialista, e dunque - continua - il costo non è l’unico parametro al quale guardano i clienti. Peraltro - continua - quello del giuslavorista, specie in Italia, è un campo dove le leggi cambiano ogni anno, e in cui bisogna saper usare in modo “creativo” anche la tecnologia».

La spinta all’aggregazione

I più “piccoli” si organizzano per fare rete. Ad esempio Lexellent, boutique specializzata in diritto del lavoro, è parte di un network con altri studi esteri (13 in Europa e uno in Cina), basato su una piattaforma tecnologica di condivisione e confronto. «Una sorta di gestionale internazionale - lo definisce la managing partner Giulietta Bergamaschi - usato sia per aspetti tecnici, sia amministrativi. Inoltre - aggiunge - stiamo pensando di aggregare intorno a progetti di intelligenza artificiale altre realtà come la nostra, creare sinergie con altri studi per acquistare prodotti sul mercato e accogliere risorse con competenze tecnologiche».