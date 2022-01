Ascolta la versione audio dell'articolo

95

Stabilizzazione dei magistrati onorari

Giudici di pace, Got e Vpo in servizio potranno essere confermati fino ai 70 anni. Dovranno però superare una procedura valutativa. Chi sarà confermato verrà inquadrato in modo analogo ai funzionari del ministero, in posizioni diverse a seconda se opterà per il regime di esclusività delle funzioni onorarie o meno. Chi non farà domanda per la conferma o non supererà la valutazione cesserà dal servizio e potrà avere una liquidazione al massimo di 50mila euro

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 629-633

Soggetti: lo

96

Pignoramenti presso terzi con nuovi adempimenti

Nuovo adempimento per il creditore: per non rendere inefficace il pignoramento, dopo aver iscritto a ruolo il processo espropriativo, dovrà anche informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore e il terzo

22 giugno 2022

Legge 206/21, articolo 1, comma 3

Soggetti: lo

97

Negoziazione assistita per le coppie di fatto

La negoziazione assistita dagli avvocati potrà essere utilizzata anche per regolamentare l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio non autosufficiente e gli alimenti

22 giugno 2022

Legge 206/2021, articolo 1, comma 35

Soggetti: lo

98

Codice della crisi d’impresa (ma parziale)

Entrano in vigore la maggior parte delle norme del Codice della crisi, la cui operatività era stata ulteriormente rinviata. Non entreranno però in vigore le norme sul sistema di allerta obbligatorio e automatico, rinviate al 31 dicembre 2023

16 maggio 2022

Dlgs 14/2019

Soggetti: lo