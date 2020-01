Giustizia, Bonafede: in 10 anni cause sopravvenute calate del 36% Il Guardasigilli ha spiegato che nel Bilancio di previsione 2019, per il settore giustizia, sono stati previsti investimenti per oltre 8,5 miliardi e per il 2020 di quasi 9 miliardi

Pendenze e sopravvenienze in calo nel settore della giustizia civile. A segnalarlo il ministro Alfonso Bonafede nella Relazione annuale sull'amministrazione della giustizia alla Camera dei deputati .

«Anche il 2019 ha visto confermare la tendenza alla diminuzione delle pendenze civili (al 30 settembre 2019 le pendenze complessive risultavano 3.329.436, il 2,8% in meno rispetto al medesimo periodo del 2018)», ha detto Bonafede, parlando di un «dato positivo». Non solo: «rispetto al 2018, le sopravvenienze sono calate di un ulteriore 1,7%, confermando il

trend decrescente degli anni scorsi: negli ultimi 10 anni il calo è stato addirittura del 36%».

Su riforma processo penale cantiere aperto

«La vera sfida» con la riforma del processo civile, ha aggiunto Bonafede, «è eliminare, per quanto possibile, il dubbio che, oltre al grandissimo sforzo della magistratura e degli addetti ai lavori, la diminuzione delle pendenze sia dovuta alla aumentata sfiducia del cittadino verso il sistema giudiziario». Sulla riforma del processo penale «c'è un cantiere aperto, all’esito del quale sarà ripreso il tavolo del confronto con gli addetti ai lavori».

Per il 2020 via libera a investimenti per 9 mld

Il Guardasigilli ha poi spiegato che «nel Bilancio di previsione 2019, per il settore giustizia, sono stati previsti investimenti per oltre 8,5mld e per il 2020 di quasi 9 mld. Ancora più risorse dunque rispetto agli anni precedenti con uno sforzo senza precedenti». E questo perché «senza investimenti, ogni riforma per far fronte alle difficoltà e criticità che attraversano questo settore sarebbe destinata a fallire». E ha aggiunto che quello della giustizia è un settore «cruciale con qualità del personale elevatissima, a cui adesso si deve consegnare una infrastruttura adeguata».

Riforma Csm per combattere correntismo

Quanto al Csm, la finalità della sua riforma «è quella di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura rafforzando anche, in tal senso, la separazione tra la politica e la magistratura stessa». In particolare l'intervento sul sistema elettorale serve a «escludere qualsiasi

inquinamento dovuto alle c.d. degenerazioni del correntismo».

Su prescrizione con maggioranza divergenze ma lealtà

«Sulla prescrizione ci sono divergenze nella maggioranza e su quelle ci stiamo confrontando» ha detto nella replica alla Camera il ministro

della Giustizia, che ha parlato di un «confronto serrato e leale».