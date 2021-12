Giustizia, Cartabia: imminente la riforma del Csm

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il Csm e l’ordinamento giudiziario sono il prossimo imminente appuntamento di riforme». Lo ha assicurato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. «Ho proceduto partendo dell’esistente, mettendo al lavoro una commissione tecnica, ho ascoltato proposte dei gruppi politici e dalla magistratura, cercando un punto percorribile - ha spiegato la ministra -. Io potrei avere in mente la mia riforma ideale, ma si tratta di trovare una riforma possibile. Mi sono arrivati degli spunti e dei “non desiderata”. A partire da domani mattina alle 8 ci sarà una consultazione di tutti i gruppi di maggioranza per trovare punti convergenza».

E ancora: «Il momento è propizio per una riforma della giustizia, i temi e le risorse ci sono. La giustizia è un servizio per il cittadino e come tutti i servizi ha dei costi».

Cartabia: mai più casi Maresca, farò proposte a maggioranza

La Guardasigilli è intervenuta anche sul caso Maresca, ex pm di punta della procura partenopea prima di impegnarsi in politica, leader dell’opposizione in consiglio comunale a Napoli, che ha deciso di tornare contemporaneamente a fare anche il magistrato in Corte d’Appello a Campobasso. «La proposta che farò alle forze di maggioranza è come un caso come quello non possa mai più ripetersi» ha detto la ministra della Giustizia, per la quale il fatto che «un giudice possa svolgere contemporaneamente, anche e lontano dal suo distretto, funzioni giudiziarie e politiche non deve accadere. C’è una stella polare della magistratura che deve essere non solo praticata ma anche percepita. Non importa se si tratta di cariche elettive locali, né per queste, né a maggiore per quelle parlamentari».