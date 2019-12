Cdm: ok alla delega sul processo civile, verso il rinvio sulle nomine agenzie fiscali Conte: «Con ok riforma processo civile svolta su tempi»

(foto Ansa)

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il disegno di legge delega sulla riforma del processo civile presentato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. La riunione del Governo è terminata pochi minuti prima delle 23. Il Cdm non avrebbe trovato l’intesa sulla nomina dei vertici delle agenzie fiscali.

Conte: con ok riforma processo civile svolta su tempi

«È particolarmente significativo il disegno di legge approvato oggi per dare maggiore efficienza al processo civile. È un provvedimento che segna una svolta per l'accelerazione dei tempi del processo civile», ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Con l’obiettivo di rendere più snello e più celere il processo civile, il cui rito ordinario di cognizione è caratterizzato da una “durata eccessiva”, con cause lunghe quasi tre anni e mezzo per ciascun grado di giudizio (1270 giorni per la prima istanza, 1296 in secondo grado), è approdato in Cdm una bozza di ddl composta da 15 articoli, oggetto di limature.

Si tratta di un disegno di legge delega a cui il governo dovrà dare attuazione con uno o più decreti legislativi da varare entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma.

Si punta a uno snellimento del processo, in primo grado e in appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione. E sempre nell’ottica di aumentare l’efficienza, si attribuiscono agli avvocati poteri di accertamento istruttorio, per agevolare la verifica dei fatti prima dell’inizio del processo, incoraggiando soluzioni transattive.