Giustizia, il Csm boccia la riforma Cartabia

Rischioso il voto degli avvocati

Non convince neppure la previsione di voto degli avvocati sulle valutazioni di professionalità dei magistrati nei consigli giudiziari, visto che gli stessi legali continuerebbero a esercitare la professione nello stesso distretto dei magistrati oggetto di valutazione. Sempre in materia di valutazioni, incentivo al carrierismo potrebbero poi essere le “pagelle” e in particolare un giudizio positivo articolato in “discreto”, “buono”, “ottimo”, suscettibile di istituire una sorta di graduatoria nell’ufficio.

Le audizioni rallentano i tempi

Contrasta poi con l’esigenza di rapidità nello svolgimento dell’azione amministrativa, l’avere reso obbligatoria l’audizione di tutti i candidati ai posti direttivi e semidirettivi, come pure bocciata, perché potrebbe condurre a improprie ricerche di consenso, la previsione dell’acquisizione di un parere da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Si espone ancora a pericoli di incostituzionalità l’obbligo di trasmissione dei progetti organizzativi delle Procure al ministero della Giustizia.

Rapporto con la politica da ripensare

Per il ricollocamento di quei magistrati che si sono candidati a cariche politiche e non sono stati eletti oppure sono stati eletti, ma hanno concluso il mandato, va evitata, per il parere, la soluzione di destinarli all’Ufficio del massimario, perché troppo favorevole e penalizzante nei confronti degli altri magistrati. Prevedere poi meccanismi di forte rigidità anche per i magistrati che hanno svolto incarichi di diretta collaborazione con la politica, a livello nazionale o locale, non considera abbastanza la natura tecnica degli incarichi stessi.