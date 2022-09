Giustizia, Csm più contendibile e meno condizionato con la riforma Cartabia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non saranno le elezioni politiche, ma nel mondo della giustizia pesano e peseranno. Fra sette giorni, il 18 e 19 settembre, i magistrati andranno alle urne per rinnovare il Csm, eleggendo 20 consiglieri (2 in rappresentanza della Cassazione, 5 delle procure; 13 per la magistratura giudicante). Un numero superiore ai 16 attuali, che trova peraltro riscontro anche nella crescita dei componenti laici, eletti dal Parlamento, che passano da 8 a 10.

Un banco di prova sotto una pluralità di punti di vista. Innanzitutto della capacità della magistratura di fare i conti con la bufera che ha investito lo stesso Consiglio superiore dopo il deflagrare dell’ormai proverbiale “caso Palamara” e poi dell’efficacia della riforma Cartabia, che ha introdotto una nuova legge elettorale (il «martarellum»), nel favorire una nuova rappresentanza istituzionale delle toghe anche attraverso un nuovo sistema elettorale.

Candidature in aumento

E, in attesa dell’esito, alcuni elementi si possono affermare con certezza: da una parte la forte crescita delle candidature, che, almeno sulla carta, rende il Csm più contendibile e poi, segnale anche questo da sottolineare, la considerevole presenza di candidati svincolati dall’appartenenza ai gruppi organizzati della magistratura. O perchè indipendenti o perchè usciti in dissenso dalle correnti “storiche”. Il tutto potrebbe produrre un significativo cambiamento nella rappresentanza, con uno spazio maggiore per gli outsider.

Di più, la riforma ha ottenuto il raggiungimento della parità di genere e dato ingresso al sorteggio almeno in due forme: quella istituzionale, imposta dalla necessità di assicurare la piena rappresentanza femminile e poi quella promossa da un gruppo di magistrati (Altra proposta 2022) che ha proceduto alla individuazione di 8 giudici di merito (2 per ogni collegio), un pubblico ministero e un consigliere di Cassazione.

Il confronto con il passato

Vuoi per la consapevolezza della stagione assai difficile in corso per tutta la magistratura, vuoi per i timori di un ritorno, in caso di assai verosimile governo di centrodestra, a scontri aspri con la politica, vuoi per la presa più limitata delle correnti nella determinazione delle candidature, certo il risultato, questo sì finale, testimonia una vera e propria mobilitazione. A misurare la distanza rispetto al recente passato basta il dato relativo alle elezioni dei pubblici ministeri, dove a fronte dei 4 candidati per 4 posti, in rappresentanza dei gruppi più strutturati, ora ci sono 18 pm per 5 posti nei due collegi nazionali.