Giustizia, in un libro il difficile ruolo del testimone

Sospensione la cui funzione è proprio quella di tutelare la libertà di autodeterminazione del dichiarante sia rispetto ai timori di una sua incriminazione connessa alle dichiarazioni rese, sia rispetto alla stessa pressione psicologica che deriva dal mero incedere del procedimento.

Effetti di un’ideologia del processo penale

La fattispecie, così, sembra essere figlia di un'ideologia del procedimento penale inteso come strumento asservito anche all'interesse della vittima di conoscere la verità e come strumento di pressione al fine di far emergere la verità.

Da questo punto di vista, pertanto, la fattispecie contribuisce a soddisfare il “diritto alla verità” nel procedimento penale così riconosciuto alle vittime nel solco della tendenza sovranazionale che vede le indagini, il processo e l'inflizione della pena come strumenti asserviti anche agli interessi delle vittime.

A fronte di ciò le condivisibili perplessità sulla legittimità della previsione in generale e sulla legittimità della pena draconiana che la caratterizza, in ultima analisi sulla sua stessa ragionevolezza.

Ancora una volta un intervento destinato ad acuire la difficoltà di gestire in modo equilibrato gli interessi in gioco, in modo che convergano verso un obiettivo superiore e comune che è quello di “garantire il Giusto Processo, unica via per ricostruire quella verità su cui si basa la pronuncia giurisdizionale”.