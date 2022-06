Giustizia: ecco i tribunali dove il processo dura più di due anni

GLI OBIETTIVI DI TAGLIO E L’IMPATTO SUL TERRITORIO Ipotesi di riduzione dell'arretato civile di lunga durata (ultra biennale per le Corti d'appello e ultra triennale per i Tribunali) in base agli obiettivi fissati dal Pnrr. Gli uffici sono divisi per Nord, Centro e Sud Loading...

Le indicazioni della Cepej

L’obiettivo della riduzione dell’arretrato Pinto del 90% è certamente significativo, ma è opportuno ricordare che si inserisce in un contesto europeo in cui la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej) indica come obiettivo di “serie A” (Cepej Timeframe “A”) la definizione del 90-95% dei procedimenti civili entro 18 mesi per ciascun grado di giudizio.

Ovviamente si tratta di un obiettivo ambizioso, che dovrebbe essere perseguito da tutti i Paesi europei. Speriamo quindi che il Pnrr sia il positivo innesco di processi di cambiamento virtuosi della nostra amministrazione giudiziaria, per tendere in modo sistematico e strutturale al raggiungimento di tempi ragionevoli di durata dei procedimenti su tutto il territorio nazionale.

Le statistiche

Come indicato dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del ministero della Giustizia, l’arretrato ultra-triennale dei tribunali a dicembre 2019 era pari a 337.740 cause, nelle corti di appello erano 98.371 le cause pendenti da oltre due anni.

Pertanto, l’obiettivo Pnrr da raggiungere a dicembre 2024 per i tribunali è una pendenza ultra-triennale non superiore a 118.209 procedimenti (una riduzione del 65% di 337.740), mentre per le corti di appello vi dovrà essere una pendenza ultra-biennale non superiore a 44.267 procedimenti (una riduzione del 55% di 98.371).

A giugno 2026 i procedimenti ultra-triennali pendenti in tribunale non dovranno essere superiori al 10% (33.774), nelle corti di appello dovranno essere pendenti non più di 9.837 procedimenti con un’anzianità superiore ai due anni.