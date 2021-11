Giustizia, governo Draghi e Quirinale, Renzi dà la linea a Iv dalla Leopolda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte oggi alle 20.30 con l’intervento di Matteo Renzi l’undicesima edizione della Leopolda. Tre giornate, dal 19 al 21 novembre, «per discutere, confrontarsi e ritrovarsi». Il leader di Italia Viva, in particolare, si soffermerà sul tema della giustizia dopo il caso dell'inchiesta Open che lo ha riguardato in prima persona ed anche sull’elezione del capo dello Stato in agenda fra meno di tre mesi. Ma la Leopolda sarà un'occasione anche per parlare di governo Draghi e dello stato dei rapporti nella maggioranza, dopo l'ultimo incidente parlamentare sul decreto Capienze.

Giustizia, sarà Renzi stesso a parlare sabato della vicenda Open

Sarà la giornata di sabato 20 quella in cui gli ospiti della Leopolda si concentreranno sul tema giustizia. Il pomeriggio di sabato, fanno sapere gli organizzatori, «parleremo di cultura, politica estera, temi sociali, con grande attenzione non solo sul lavoro dei nostri rappresentanti istituzionali ma anche di tante ragazze e ragazzi della generazione Ventotene. Daremo spazio e voce a chi vorrà portare proposte, ai molti amministratori locali e avremo la testimonianza del sindaco di Milano Beppe Sala. Parleremo di giustizia e ascolteremo i contributi, tra gli altri, di Sabino Cassese, Annamaria Bernardini De Pace e Carlo Nordio». Alle 18.30 sarà lo stesso Matteo Renzi ad aprire un focus su quanto accaduto intorno alla vicenda Open.

L’elezione del presidente della Repubblica

Domenica 21 si ripartirà alle 9.30. «Si parlerà di politica, ma non solo. Daremo spazio agli interventi: discuteremo di volontariato e sociale con Suor Paolo - raccontano da Italia viva - e il futuro sarà più vicino ascoltando Luca Parmitano. Chiuderemo la Leopolda alle ore 13.00 dopo l'intervento di Matteo Renzi che parlerà a tutto tondo dei prossimi mesi, dell'appuntamento dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica e delle prospettive politiche».

Le prospettive del governo Draghi e la possibile aggregazione di centro

Le parole del leader di Iv sono attese anche per raccogliere indizi sulla possibile nuova aggregazione di centro che Renzi avrebbe in mente. «Di certo - spiegano dal partito - ribadiremo che siamo alternativi a M5S e ai populisti di destra». E Maria Elena Boschi spiega: «Parleremo di futuro, sicuramente sostenendo Draghi». D’altra parte, al leader verrà sicuramente chiesto di chiarire come mai Italia viva ha votato (insieme al centro-destra) contro il governo giovedì scorso 18 novembre in Senato sul decreto Capienze. A Renzi l’onere della risposta.