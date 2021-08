Giustizia, green pass, Mps-Unicredit e migranti: i nodi politici nella settimana del semestre bianco

4' di lettura

La settimana che martedì 3 agosto registrerà l’inizio del semestre bianco, ovvero gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica durante i quali Sergio Mattarella non potrà sciogliere le Camere e indire nuove elezioni, è anche quella che pone alcuni dossier di non facile soluzione sul tavolo del Governo e, prima ancora dell’ampia maggioranza che lo sostiene.Nodi politici che potrebbero far scaturire ulteriori fibrillazioni.

Pacchetto nutrito

Del pacchetto fanno parte la riforma della giustizia penale chiamata al primo giro di boa parlamentare alla Camera, la probabile estensione dell’obbligo di green pass a navi, aerei e treni a lunga percorrenza, e la decisione dell’esecutivo di portare avanti la trattativa in esclusiva con Unicredit su Mps. Nelle ultime ore poi il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato un ultimatum all’esecutivo di cui fa parte sul fronte dell’immigrazione, con un attacco frontale alla ministra Lamorgese e la minaccia di lasciare il governo se non si cambia registro entro poche settimane.

Due scenari

Insomma i partiti potrebbero sfruttare questa situazione, che congela il ritorno alle urne, per alzare l’asticella del confronto politico, anche in vista delle prossime scadenze elettorali: le amministrative e le suppletive. Il timore è che senza più il rischio delle urne, i veti incrociati possano moltiplicarsi e portare addirittura al tentativo di dare vita a un nuovo governo. Uno scenario che non è condiviso da chi è dell’idea che il largo sostegno di cui gode il presidente del Consiglio Mario Draghi e la missione del Recovery plan dovrebbero essere sufficienti a garantire la navigazione, almeno fino al momento in cui le Camere si riuniranno per scegliere il nuovo inquilino al Quirinale.

Riforma della giustizia alla prova del voto della Camera

L’Aula della Camera voterà stasera, lunedì 2 agosto, dalle 22,30 la questione di fiducia posta dal Governo per l’approvazione del Ddl di riforma del processo penale. L’Assemblea è convocata alle 20,45 per le relative dichiarazioni di voto e si terranno, in particolare, due votazioni distinte sui due maxiemendamenti dell’Esecutivo al provvedimento. La riforma Cartabia, tema profondamente divisivo per l’attuale maggioranza, arriva dunque all’esame dell’Aula superblindata, ma il clima è tuttaltro che disteso. Un segnale di turbolenza è giunto dai 5 Stelle: l’occasione è stata fornita dal voto alle pregiudiziali di incostituzionalità presentate dai partiti di minoranza. Sono stati ben 40 i deputati che non hanno partecipato al voto. Un episodio che ha fatto infuriare Giuseppe Conte, alla prima prova di controllo sui gruppi. L’ex premier ha riunito i suoi proprio nel tentativo di serrare i ranghi. La sensazione della vigilia è che alcuni deputati M5s potrebbero non votare la fiducia.

L’estensione del green pass ai trasporti: QR code per treni e aerei

In vista del rientro tra i banchi a settembre, mercoledì prossimo, 4 agosto (ma non esclude uno slittamento a giovedì), sarà presentato il Piano Scuola alle Regioni e nello stesso giorno potrebbero essere convocati la cabina di regia prima e il Cdm poi che, oltre all’esame del documento del ministero dell’Istruzione, potrebbero valutare anche altri provvedimenti sul green pass, come l’introduzione - ma non c’è ancora certezza sulla data dell’entrata in vigore della misura - dell’obbligo del certificato verde anche per i trasporti a lunga percorrenza. La linea di rendere il green pass obbligatorio così da non rallentare la corsa delle vaccinazioni è già stata criticata in più di un’occasione dalla Lega e, sul fronte dell’opposizione, da Fratelli d’Italia. Il certificato non sarà necessario per il trasporto pubblico locale, ma alle Regioni è stato chiesto un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici: l’intenzione è di aumentare il numero delle corse, visto che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire distanziamento su metro e autobus. Non è escluso inoltre che possa riaprirsi il dibattito sul green pass obbligatorio anche per alcune categorie professionali: è in prima fila il personale scolastico. Con l’85% dei prof immunizzati o in attesa del richiamo, l’ipotesi allo stato attuale prevalente è di aspettare ancora almeno fino al 20 agosto (contando di sfondare la quota del 90% di vaccinati) prima di adottare eventuali provvedimenti forti. Quel giorno infatti le regioni devono consegnare al commissario per l’emergenza Covid-19 Figliuolo l’elenco del personale scolastico che non può o non vuole vaccinarsi. La cabina di regia attesa in settimana dovrebbe anche fare il punto sulla tabella di marcia nella realizzazione delle riforme del Piano di ripresa e resilienza, dopo lo slittamento delle partire su fisco e concorrenza.