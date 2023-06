Giustizia, dai magistrati agli avvocati fino ai politici: chi è contro e chi a favore della riforma Nordio

Pd e sindaci divisi sull'abuso d'ufficio

«Noi sindaci con Anci chiedevamo una riforma del reato di abuso di ufficio. Non il colpo di spugna tipico della politica berlusconiana, che punta all’impunità. Siamo garantisti, non berlusconiani». Il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd) critica la riforma della giustizia, e mette in guardia i suoi in una intervista a Repubblica. Il Pd deve fare opposizione «con le proprie proposte, che tengano conto delle pluralità che ci sono al nostro interno, ma che non devono scimmiottare la destra», sostiene il primo cittadino del capoluogo emiliano. «Non possiamo inseguire la destra come fa Italia Viva, che cerca i voti di Berlusconi», aggiunge. «Gli elettori, alle Politiche di settembre, ci hanno chiesto di stare all’opposizione e noi dobbiamo svolgere questo ruolo con orgoglio e impegno».

A promuovere pienamente, invece, il tentativo di riforma, sul fronte politico e dalla sponda Dem, è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «sono dieci anni – ha detto - che mi batto contro il reato di abuso d’ufficio, credo che l’iniziativa assunta dal Governo sia importante e positiva. Ho ascoltato invece esponenti del Pd, che sono per la loro storia politica esempi di trasformismo e opportunismo, dire altro». L’associazione antimafia di Libera, invece, parla al contrario di «un pericoloso indebolimento dei presidi anticorruzione faticosamente istituiti nell’arco dell’ultimo decennio. Si tratta di un colpo di mano che sfrutta l’onda emotiva della scomparsa di Silvio Berlusconi» per «ostacolare l’azione giudiziaria di contrasto alla corruzione e alle mafie che prosperano grazie ad essa».

La parola del giurista

Anche per il giurista Sabino Cassese, la riforma va bene ed è fin troppo timida. «E’ una riforma che merita apprezzamento, in qualche punto troppo timida», dice Cassese sentito dal quotidiano Qn. «Sopprime un reato indicato in forma poco precisa, stabilisce il rispetto della vita privata delle persone indagate e non indagate, circonda di garanzie la custodia preliminare, perché non diventi una minaccia, cerca di evitare il ’’naming and shaming’’, cioè l’uso di additare al pubblico ludibrio, mediante la pubblicazione di informazioni sulla vita privata», spiega Cassese aggiungendo che «l’abuso di ufficio, nonostante l’intervento legislativo del 2020, è rimasto un reato non sufficientemente delineato dalla norma, indicato con eccessiva latitudine, sicché non si sa che cosa sia effettivamente vietato, e quindi sanzionabile. Il sindaco di una piccola città siciliana è stato indagato per abuso di ufficio per aver negato l’uso della biblioteca comunale per una manifestazione canora, preferendo un dibattito sul referendum costituzionale. Se - come è stato stimato - nel 2021 il 99% degli indagati è stato assolto, vuol dire che la figura del reato non è sufficientemente determinata e affermare che questo reato è funzionale alla individuazione di altri reati vuol dire sposare una concezione fantasiosa del diritto penale».

Un altro passaggio criticato è quello della cosiddetta inappellabilità di talune sentenze di assoluzione di primo grado, «vale per i reati meno gravi, include una percentuale minima di reati» chiarisce il giurista affermando che «questo è uno dei punti nei quali l’iniziativa governativa poteva essere più coraggiosa. Sul merito, può dirsi che, se non emergono fatti nuovi, un accanimento delle procure, dopo un proscioglimento, non fa altro che peggiorare la situazione della giustizia italiana, che dovrebbe preoccuparsi dei più di 4 milioni di procedimenti pendenti».

Nordio incassa il sì dei giovani avvocati

L’Associazione italiana giovani avvocati, Aiga, ha espresso «soddisfazione» per la riforma Nordio «orientata al rafforzamento delle tutele e delle garanzie dell'indagato e dell'imputato oltre che a una maggiore riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda penale». Il presidente dei giovani avvocati, Francesco Paolo Perchinunno, in una nota, ha sottolineato come la «strada verso la stagione delle riforme» sembri «segnata, anche se molto vi è ancora da fare.