Giustizia online: quali prospettive per il post emergenza? La disciplina emergenziale, volta a fronteggiare l’emergenza Covid-19, non può essere considerata come l’avvio di un percorso volto alla creazione di Tribunali interamente online di Filippo Donati *

4' di lettura

È possibile, per contrastare il propagarsi dell’epidemia da Covid-19, trasformare il tradizionale modo di esercizio della funzione giurisdizionale attraverso la creazione di tribunali online? Su questo interrogativo si è sviluppato un acceso dibattito. Al centro della discussione sono le misure introdotte dal decreto “cura Italia” (Dl n. 18 del 2020) per ridurre al minimo le forme di contatto personale all’interno dei palazzi di giustizia. A tal fine è previsto sia lo svolgimento di “udienze figurate”, che si risolvono in uno scambio di memorie scritte, sia di vere e proprie “udienze online”.



Le critiche più forti hanno investito le seconde, che si applicano anche per il processo penale. La materia penale è estremamente delicata, perché riguarda la libertà personale, la sicurezza dei consociati e i diritti delle vittime dei reati. La celebrazione di udienze online determina una limitazione dei principi del giusto processo. Soltanto la presenza fisica delle parti e dei rispettivi difensori, infatti, può assicurare un contraddittorio effettivo e un pieno esercizio del diritto di difesa.



Come sempre accade, però, diritti e interessi contrapposti debbono essere tra loro bilanciati. La giustizia è un servizio essenziale, che lo Stato deve garantire ai cittadini anche in situazioni di emergenza. Non è possibile lasciare privi di tutela il danneggiato che chiede il risarcimento, il dipendente ingiustamente licenziato, l’artigiano che non è stato pagato, l’imputato in attesa di giudizio, la vittima del reato che chiede ristoro e via dicendo. In questi tempi l’alternativa alla partecipazione da remoto all’attività giudiziaria sarebbe la paralisi della giustizia. Che non è ammissibile in uno Stato di diritto. La superiore necessità di impedire la diffusione del contagio può dunque, eccezionalmente e transitoriamente, giustificare lo svolgimento di udienze online. Come del resto sta accadendo in altri paesi europei.



Ogni crisi deve però essere guardata non solo per i danni e le sofferenze che arreca, ma anche per le nuove opportunità che può aprire. Occorre quindi capire quanto l’esperienza di oggi potrà servire al futuro.

La fase emergenziale offre senz’altro un forte stimolo al completamento di quel processo telematico che, nel settore civile e amministrativo, permette ormai da tempo il deposito e l’accesso agli atti processuali senza necessità di recarsi fisicamente nelle cancellerie. Con generale soddisfazione.

Occorrerebbe garantire analoga possibilità anche nel processo penale, nel giudizio di cassazione e nei procedimenti davanti ai giudici di pace.

Una volta passata l’emergenza, invece, si dovrà tornare all’udienza fisica. La garanzia piena del diritto di difesa può subire ragionevoli limitazioni solo se giustificate dall'esigenza di tutelare il supremo diritto alla salute. La Corte costituzionale ha giustamente evidenziato che, in situazioni “normali”, neppure l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo può giustificare una limitazione del contraddittorio pieno ed effettivo (sent. n. 317 del 2009).