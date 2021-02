Giustizia, Pa, fisco e pensioni, perché le riforme Draghi saranno vincolanti per 6 anni L’intero pacchetto del Piano di ripresa e resilienza va interpretato come «vincolante», nel senso che l’impianto non sarà modificabile di Dino Pesole

Nelle linee guida della Commissione europea, l’indicazione è chiara e va rispettata alla lettera. Il Piano di ripresa e resilienza, da inviare entro aprile, deve essere costruito in modo da «impegnare» le risorse entro il 2023, e ricevere i finanziamenti a partire dalla prima tranche (orientativamente entro la prossima estate) fino al 2026, sia per quel che riguarda i prestiti (loans) sia per i trasferimenti (grants). L’intero pacchetto va interpretato come «vincolante», nel senso che l’impianto, con annessi il relativo cronoprogramma e il successivo check sullo stato di avanzamento delle riforme e dei progetti di investimento, non sarà modificabile. Si potrà procedere solo a piccoli aggiustamenti in corso d’opera. Evidente l’intento di sottrarre la fase di esecuzione del Next Generation Eu a eventuali cambi di maggioranza, e anche a governi di diverso colore e orientamento politico che potrebbero alternarsi da qui al 2026.



Per l’emissione di bond europei occorre il massimo della coesione

Bruxelles punta a blindare il consenso sul Recovery Fund per tutti i paesi membri in relazione a quella che indubbiamente è la novità più rilevante dell’intero pacchetto di misure varato nel 2020, vale a dire il finanziamento sul mercato di risorse per 750 miliardi attraverso il collocamento di bond emessi dalla Commissione, con la garanzia implicita di tutti gli Stati membri. Per questo è stato disposto l’incremento delle risorse proprie dell’Unione, procedura che ha richiesto il faticoso via libera all’unanimità intervenuto nel Consiglio europeo dello scorso 10 dicembre. Accordo reso politico dal compromesso individuato per superare il veto di Polonia e Ungheria sul tema del rispetto dello stato di diritto. Per quel che riguarda l’Italia, il recepimento della decisione europea sull’aumento delle risorse proprie è stato inserito nel decreto Milleproroghe attualmente in fase di conversione. L’intesa raggiunta in Consiglio europeo assegna 750 miliardi, di cui 390 di prestiti, al Next Generation Eu e 1.074 miliardi al Quadro finanziario pluriennale: in totale 1.824 miliardi di euro per coniugare le azioni per la ripresa dalla pandemia da Covid-19 con il perseguimento degli obiettivi a lungo termine dell’Unione, dalla digitalizzazione alla transizione green. Il Parlamento europeo ha ottenuto 16 miliardi di euro in aggiunta al pacchetto concordato all’Eurosummit del luglio 2020.

Il «vincolo» delle risorse

Nelle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento questi elementi non potranno che essere espressamente richiamati. Anche in considerazione dell’allegato alle linee guida europee in cui viene esposta la metodologia da utilizzare per l’individuazione di un coefficiente di realizzazione a ciascuna misura di investimento o di riforma. I finanziamenti verranno erogati al massimo due volte l’anno e saranno subordinati «al completamento soddisfacente di un gruppo di tappe fondamentali e obiettivi». Le richieste di pagamento saranno presentate dagli Stati nel primo e terzo trimestre o nel secondo e quarto di ogni anno fino al 2026. I dodici Paesi europei che devono fare i conti con «squilibri eccessivi» (tra questi l’Italia, dovranno illustrare nei loro piani nazionali come intendano farvi fronte.

Occorre la massima condivisione

Per tutti questi motivi, il Recovery Plan (che sarà rivisto e integrato rispetto alla versione attualmente all’esame del Parlamento) non potrà che essere confezionato in modo da prevedere il massimo della condivisione da parte delle variegate formazioni politiche che sostengono il nuovo governo. Passaggio tutt’altro che semplice, ma essenziale proprio per blindare i contenuti del Piano da qui al 2026. Esercizio complesso soprattutto se ci si sofferma sulle riforme a più alto potenziale di conflittualità tra le diverse anime che compongono la maggioranza. Se infatti per la riforma della Pa e per l’accelerazione della giustizia civile il consenso potrà essere «multi-partisan», è tutt’altro che scontato che ciò possa avvenire per la riforma delle pensioni e per quella del fisco.

La soluzione al termine di Quota 100

Sul versante della previdenza, va individuata la soluzione per far fronte allo «scalone» che si determinerà all’inizio del 2022 al termine del triennio di vigenza di «Quota 100», varata dal governo Conte 1 e cavallo di battaglia della Lega. Poi va affrontata la questione del blocco fino al 2026 dell’adeguamento automatico dei pensionamenti anticipati all’aspettativa di vita. Nella maggioranza che ha sostenuto il governo Conte2, Pd e Italia Viva si sono espresse per superare quota 100. Posizione evidentemente in contrasto con quella della Lega. Per quel che riguarda la riforma fiscale, si registra una netta divaricazione tra un altro cavallo di battaglia della Lega (la Flat Tax) e la linea condivisa dal Pd che spinge per un sistema fiscale che salvaguardi la progressività del prelievo e contenga un piano incisivo di lotta all'evasione (la Lega è per la «pace fiscale»).