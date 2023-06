Giustizia, perché è difficile centrare gli obiettivi Pnrr

Poco più della metà dei tribunali italiani (77 su 140) mostra una riduzione del disposition time che va dallo 0,4% di Vibo Valentia al 52% di Barcellona Pozzo di Gotto, determinato prevalentemente da un consistente aumento delle definizioni nel 2022 rispetto al 2019.

Mentre l’altra metà dei tribunali mostra addirittura un aumento, con 29 tribunali che hanno incrementi in doppia cifra, 13 oltre il 20% e di questi, due superano il 70 per cento.

Il disposition time è “solo” un indicatore, una spia che aiuta a comprendere il funzionamento di un ufficio giudiziario.

Questi dati mostrano ancora una volta come sia assolutamente necessario che il ministero e il Consiglio superiore della magistratura lavorino insieme agli uffici giudiziari per avere una corretta interpretazione dei dati e attivare tempestivamente le azioni necessarie per cercare di raggiungere gli obiettivi del Pnrr.

I dati non fanno ben sperare, ma c’è ancora tempo per recuperare, sempre che si affrontino i problemi in modo approfondito e mirato e non ci si affidi solamente a soluzioni poco efficaci o temporanee (come l’ufficio per il processo), o si disperdano risorse.