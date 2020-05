Giustizia, perché per riprendere servono soluzioni condivise

Se si abbandonasse la sterile polemica molte sarebbero le soluzioni da mettere in campo per poter, seppur con ritmo rallentato, ripartire.

L’organizzazione delle aule con i criteri generali individuati dalla normativa anti Covid-19; l’adozione di linee guida per la scelta dei processi da celebrare, in base al numero degli imputati, allo stato dell’istruttoria dibattimentale già terminata, alla celebrazione in camera di consiglio, al numero contingentato di processi cui potrebbe corrispondere la possibilità di fare più turni di chiamata lavorando anche il sabato. L’implementazione in via generale della Pec anche per rendere, ove possibile, cartolare il contradditorio.



Una nutrita lista di tali attività possibili è stata fornita al ministro dai penalisti e simili criteri di scelta si rinvengono in molte linee guida adottate dai capi degli uffici, laddove un sano pragmatismo ha prevalso.



Al Cnf chiediamo di non accontentarsi del fatto che le decisioni siano prese ’sentiti’ i Consigli dell’ordine. Si faccia promotore di una forte iniziativa per far sì che quest’anno venga sospeso il periodo feriale che bloccherebbe l’attività per tutto il mese di agosto. La legge sulla sospensione feriale, ricordiamolo, è stata introdotta per consentire agli avvocati di andare, nei limiti dell’attività ordinaria, in vacanza.

Bene, crediamo proprio che nel 2020 delle vacanze gli avvocati potranno proprio farne a meno.



Quindi ripartire, contenendo il rischio del contagio, si può.

Si può fare con un serio sforzo comune di tutte le componenti della giurisdizione.



So bene che la ragionevolezza e l’equilibrio sono caratteristiche proprie della magistratura di questo Paese, al di là di chi via via la rappresenta, e su questa convinzione ripone la speranza che avvocati, magistrati e personale amministrativo possono scongiurare il pericolo che la giurisdizione venga sconfitta dall’epidemia.

Ma non c’è più tempo, è l’ora di agire.