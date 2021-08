Riforma Cartabia, la Camera boccia le pregiudiziali. Governo pronto alla fiducia

2' di lettura

La Camera dei deputati ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni alla riforma del processo penale con 357 voti contrari. I voti favorevoli sono stati 48. La riforma, firmata dalla ministra Marta Cartabia e considerata uno degli snodi principali della road map dettata dal Recovery Plan, è arrivato, domenica 1 agosto, alla Camera con il governo orientato a chiedere il voto di fiducia già in serata. L’intenzione dell’esecutivo sarebbe quella di far esprimere l’aula su due maxi-emendamenti al provvedimento, licenziato venerdì scorso dalla commissione Giustizia, che punta a velocizzare i processi e a sveltire l’arretrato.

La tabella di marcia per il via libera

Dopo l’accordo trovato nella maggioranza, il governo ha blindato il testo e l’obiettivo è di procedere celermente al voto prima della pausa estiva. Bocciate le pregiudiziali, è iniziata la discussione generale per arrivare in serata, secondo i piani di Palazzo Chigi, a porre la fiducia sul testo. Poi è atteso il voto che dovrebbe avvenire lunedì o martedì: spetterà alla conferenza dei capigruppo fissare il calendario per il via libera al provvedimento. Atteso poi al vaglio del Senato a settembre con la ripresa dei lavori parlamentari.

Il voto contrario di Fratelli d’Italia

L’unico “no” sulla riforma è, al momento, quello di Fratelli d’Italia che ha già annunciato il suo voto contrario per bocca del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. «Le buone riforme sono frutto di una visione, non di compromessi al ribasso tra forze politiche che hanno l'unico obiettivo di restare dove sono. Fratelli d'Italia si oppone alla riforma Cartabia che non rende né più giusti né più veloci i processi».

L’incontro di Conte con i parlamentari M5S

All’interno della maggioranza non sono invece attese sorprese negative dopo la lunga mediazione che ha evitato lo strappo dei Cinquestelle molto critici su alcuni punti del provvedimento. E, nel pomeriggio, alle 18.30, i parlamentari M5S si riuniranno con il leader Giuseppe Conte proprio per fare un punto sul testo e sugli esiti del confronto dei giorni scorsi. Una riunione per discutere della riforma, insomma, già in calendario da tempo. Non sono previsti colpi di scena, quindi, anche perché l’ex presidente del Consiglio ha lavorato ventre a terra per ricomporre i distinguo presenti nel movimento e garantire un voto compatto sulla riforma.