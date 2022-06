Giustizia, la riforma che chiede l’Europa è la Cartabia-Franco

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Domani 12 giugno si vota per i cinque quesiti referendari che riguardano la “giustizia”. Al contempo, il governo deve definire i decreti attuativi di ben due leggi delega di riforma della giustizia entro la fine dell’anno.

Non ho le competenze tecniche per dire se i quesiti referendari abbiano un carattere complementare e di rafforzamento della riforma in corso per via legislativa, la cosiddetta Riforma Cartabia dal nome della ministra della Giustizia, o se qualcosa confligga. A me sembra che sia chi appoggia il “sì” ai quesiti referendari sia molti di coloro che invitano ad astenersi o a votare “no” esprimano, in ogni caso, una volontà di riforma e di profonda insoddisfazione sullo stato della giustizia in Italia. Inoltre, molti di coloro che appoggiano i referendum lo fanno affermando una insoddisfazione anche per la Riforma Cartabia perché considerata insufficiente a determinare un cambiamento significativo e, quindi, bisognosa di un pungolo. D’altra parte, questa riforma sta procedendo con tempi contingentati perché si tratta di una riforma prevista dal Pnrr, quindi considerata fondamentale dalla Commissione europea per il rispetto del Piano.

Varrebbe a questo punto chiedersi: perché la Commissione europea è tanto interessata alla riforma della giustizia in Italia? Nel nostro Paese ci lamentiamo della giustizia per tanti motivi, ma quel che prevale è una grave mancanza di fiducia, che significa che non ci sentiamo garantiti nei nostri diritti e anche che non ci sentiamo garantiti dall’agire, a volte disinvolto, di alcuni magistrati nei nostri confronti. Ma siamo sicuri che la vera preoccupazione di Bruxelles sia quella di garantire i diritti dei singoli cittadini italiani? Forse non è proprio così. Credo che ci sia una preoccupazione più ampia.

Ho più volte ricordato, e certamente non sono il solo, che la riforma della giustizia ha a che fare con una dei principali fattori di non attrattività dell’Italia per gli investitori internazionali. A fronte delle grandi opportunità di investimento, generate dalle tante eccellenze dell’economia italiana unite alla forte domanda di innovazione e infrastrutture in tutti i campi, si contrappone quel che viene definito il “rischio legale” di operare in Italia. Per “rischio legale” si deve intendere un insieme di fenomeni che possiamo sintetizzare in tre categorie principali. La prima è l’inefficienza della giustizia in termini di lunghezza dei procedimenti che rendono difficile l’esercizio dei diritti. La seconda è l’imprevedibilità dei giudizi in un contesto in cui non esiste il valore del “precedente” nel senso anglosassone e in cui l’apertura, e poi la chiusura, dei procedimenti penali dipende talvolta da una interpretazione particolare e personale da parte dei magistrati del principio di obbligatorietà dell’azione penale, il che rende anche molto labile il confine tra giurisdizione amministrativa, civile e penale.

Il terzo fattore è l’estrema variabilità delle norme nel tempo unita a una cultura politica in cui l’idea di continuità dello stato non è radicata. Ciò significa che gli impegni presi da un governo, centrale o locale che sia, nei confronti degli investitori sembrano non valere per i governi successivi, che peraltro si alternano ad alta frequenza. Esempio sono i non lontani dibattiti su Tav e Tap che sottendevano l’idea che anche progetti di investimento garantiti da una legge possono essere contestati da governi successivi. Il “rischio legale”, che coincide con l’idea di incertezza del diritto, ha dunque una struttura complessa e non tutta modificabile con una riforma della giustizia, ma questa ne rappresenta una componente molto rilevante.