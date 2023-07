Giustizia riparativa: in arrivo l’elenco dei mediatori esperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si prepara l’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, i professionisti chiamati a condurre i programmi che coinvolgono vittima e reo per risolvere le questioni derivanti dal reato. Ma chi intende iscriversi all’elenco dovrà superare una formazione più lunga e fare i conti con più «paletti» rispetto a quelli che indicava la riforma penale, che ha introdotto nel nostro ordinamento la «disciplina organica della giustizia riparativa».

È infatti previsto un percorso di formazione di 680 ore (160 di formazione teorica, 320 di formazione pratica e 200 di tirocinio), il doppio rispetto alle «almeno» 340 ore (240 tra teoria e pratica e 100 di tirocinio) indicate dal decreto legislativo. Inoltre, è fissata l’incompatibilità per chi esercita la professione forense o le funzioni di magistrato onorario nello stesso distretto. E, tra i requisiti, figura il non essere iscritto all’albo dei mediatori civili, commerciali e familiari.

A dare le indicazioni sono i due decreti 9 giugno 2023 del ministero della Giustizia – uno dedicato alla formazione dei mediatori esperti e l’altro all’istituzione dell’elenco – previsti proprio dalla riforma penale (decreto legislativo 150/2022) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 155 di mercoledì 5 luglio.

La giustizia riparativa

In base alla riforma, che generalizza l’applicazione di istituti già utilizzati da tempo in campo minorile, le disposizioni sulla giustizia riparativa si applicherebbero nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena dal 30 giugno scorso (dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 150, avvenuta il 30 dicembre 2022). La riforma ha stabilito la possibilità, per la vittima del reato e la persona indicata come autore, oltre agli altri eventuali interessati, di accedere ai programmi di giustizia riparativa in modo volontario, in qualsiasi stato e grado del procedimento e senza preclusioni per la fattispecie di reato o la sua gravità. Si tratta di una possibilità comunque mediata dal giudice, che dispone con ordinanza l’invio al Centro per la giustizia riparativa, e che può portare benefici, se si conclude con un esito riparativo. Così, nel processo, può essere valutata come circostanza attenuante o anche generare la remissione tacita della querela e, nell’esecuzione della pena, essere valutata per l’assegnazione al lavoro all’esterno o per permessi premio o misure alternative al carcere.

Nei fatti, però, per far decollare l’istituto mancano alcuni tasselli, come l’organizzazione dei Centri per la giustizia riparativa. E, sebbene siano stati pubblicati i decreti ministeriali sui professionisti, anche l’avvio dell’elenco non sarà immediato.