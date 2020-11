Giustizia a rischio blocco su processo penale e giudici di pace

Udienze ridotte nel penale

Mentre, nel civile, il processo telematico e la trattazione documentale hanno permesso una sostanziale tenuta del sistema, nel penale la situazione è molto più critica. «Il problema della contrazione dell’attività non investe i processi civili - conferma il presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi -, mentre nel settore penale è inevitabile ridurre le udienze. Abbiamo regolato la partecipazione a distanza alle convalide di arresto, ai giudizi per direttissima e alle udienze di fronte al giudice di pace per l’espulsione degli stranieri. Per celebrare le udienze deve essere però presente un cancelliere ma ci sono molte assenze per positività e soprattutto per isolamenti. Penso che garantiremo due udienze per sezione penale, contro le tre di oggi».

Un quadro simile lo disegna Antonino La Malfa, presidente vicario del Tribunale di Roma: «La situazione nel civile è abbastanza regolare: abbiamo fissato udienze sia di mattina che di pomeriggio ma la ripresa di una produttività quasi normale è dovuta soprattutto alle udienze documentali. Nel penale è tutto molto più complesso. Mi è stato segnalato qualche assembramento e quindi ho chiesto ai presidenti di sezione di riscaglionare le udienze». Il nodo è anche strutturale: «Abbiamo solo 4 aule grandi e attrezzate per videoconferenze con molti detenuti», aggiunge La Malfa.

Udienze penali ridotte anche al Tribunale di Ancona. Il presidente, Giovanni Spinosa, con un provvedimento in vigore da oggi ha chiesto di rinviare (a dopo il 1° aprile 2021, salvo casi particolari), le cause fissate fino al 9 dicembre che riguardano i reati meno gravi e affidate ai giudici onorari, oltre a quelle ad alto rischio di assembramento: come il processo per il crac di Banca Marche, rinviato al 25 gennaio. «È stata una scelta necessaria - osserva Spinosa - perché il palazzo di giustizia non ha un’areazione esterna diretta e gestire tutte le cause in sicurezza non è possibile».

A Napoli le maggiori criticità riguardano i procedimenti di fonte al giudice monocratico, dove ci sono oltre 34mila pendenze. «È il settore che soffre di più - dice la presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo -. Eravamo già scesi a 20-30 procedimenti per udienza (pre-Covid erano 40) ma bisognerà arrivare a 15-20. La decisione sarà comunque frutto di un’interlocuzione con le Camere penali».

Anche al Tribunale di Bari, «le cause penali in presenza sono passate da 35-40 per udienza a 20-25 - racconta il presidente dell’Ordine degli avvocati locale, Giovanni Stefanì -: scontiamo anche un enorme problema di edilizia giudiziaria, che ora per fortuna il ministero sta affrontando».