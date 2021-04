Giustizia umbertina in stile rinascimento

4' di lettura

Il 14 marzo 1888, presenti Umberto I e la regina Margherita, si pose la prima pietra del palazzo di Giustizia di Roma, l’attuale palazzo della Corte di Cassazione. Il palazzo costituisce un tassello importante della cosiddetta Terza Roma, ovvero di quel complesso progetto di ordine politico, urbanistico e sociale intrapreso all’indomani del 20 settembre 1870 nella nuova capitale del Regno d’Italia: l’obiettivo consisteva nel modernizzare la città e, insieme, rendervi manifesto l’impatto positivo del governo sabaudo, in discontinuità e non di rado a scapito della Chiesa cattolica.

Fin da principio quel progetto fece leva sui ministeri o su altri grandi cantieri pubblici. Agli anni Settanta risalgono il ministero delle Finanze e il ministero della Guerra, che il potente Quintino Sella aveva voluto, anzi imposto lungo la via Pia, l’odierna via Venti Settembre, a metà strada fra il Quirinale e la Stazione Termini. A poca distanza di tempo seguirono il palazzo delle Esposizioni lungo via Nazionale e il Monumento a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano, fissato dal secondo concorso sul versante Nord del Campidoglio.

Recupero del Rinascimento

In termini stilistici, è facile notare in questi edifici il meccanismo del recupero del Rinascimento: posta con forza da Camillo Boito, la questione dello “stile nazionale”, ovvero dello stile architettonico e artistico ufficiale della nuova Italia unita, si risolse in un linguaggio che s’ispirava direttamente agli architetti del quindicesimo e del sedicesimo secolo, da Filippo Brunelleschi ad Andrea Palladio, passando attraverso Donato Bramante e Michelangelo Buonarroti.

In termini politico-elettorali, sia il Vittoriano che il palazzo di Giustizia possono leggersi come altrettante espressioni dei leader della Sinistra storica di governo, nel primo caso di Agostino Depretis, nel secondo di Giuseppe Zanardelli. Da ministro guardasigilli Zanardelli ne fissò le coordinate principali nel marzo 1882, d’accordo con il sindaco Luigi Pianciani: si stabilirono allora la sede nei Prati di Castello, la facciata prospiciente il Tevere, il ponte e la grande arteria di connessione al centro della città, che oggi portano rispettivamente il nome di Umberto I e del medesimo Zanardelli. In tal modo il palazzo si tramutò anche in una monumentale testa di ponte per espandersi in un quadrante cittadino che nella nozione comune veniva ufficiosamente ricondotto all’autorità dei pontefici, se non altro per la presenza della mole di Castel Sant’Angelo e ancora oltre del Vaticano.

Guglielmo Calderini

Il 4 novembre 1887 la giuria del concorso pose al primo posto Guglielmo Calderini, preferito al siciliano Giuseppe Basile. Calderini, professore di architettura all’Università di Pisa, aveva allora cinquant’anni: originario di Perugia, dopo essersi laureato architetto-ingegnere presso gli atenei di Torino e di Roma aveva affrontato a viso aperto la carriera di progettista, concorrendo a numerose gare pubbliche e talvolta anche risultandone vincitore. Quello del palazzo di Giustizia resta in ogni modo il progetto più importante della sua carriera.