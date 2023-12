Givenchy, Matthew Williams lascia la guida della maison dopo tre anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo tre anni e mezzo dalla sua nomina, Matthew Williams lascia la guida creativa di Givenchy, storica maison controllata dal gruppo Lvmh. L’uscita sarà effettiva a partire dal 1 gennaio del 2024. Era stato nominato in concomitanza con la pandemia, successore di Clare Waight Keller.

Williams, nato nel 1985 a Evaston, in Ilinois, non ha una formazione “classica”: i suoi primi contatti con la moda prendono la forma di collaborazioni con stylist di star come Kanye West (per il quale disegnerà anche l’abito indossato nel matrimonio a Firenze con Kim Kardashian). Focalizzato soprattutto sulla moda maschile, nel 2013 fonda il marchio di streetwear Been Trill, una sorta di collettivo artistico nel qual erano coinvolti anche Heron Preston e Virgil Abloh, che più tardi sarebbe stato nominato direttore creativo della collezione maschile di Louis Vuitton. Nel 2015 lancia il suo proprio brand, 1017 Alyx 9SM (un nome che evoca il nome di una delle sue figlie e la sua esperienza a New York) che era stato lanciato insieme all’imprenditore Luca Benini fra Milano e Ferrara e che di recente ha ricevuto finanziamenti da Alyx, una società di Hong Kong. Collabora nel frattempo con Alexander McQueen, Nike, Vans, Dior Mackintosh e firma una capsule per Moncler. Nel 2016 è fra i finalisti dell’Lvmh Prize e quattro anni dopo il gruppo di Bernard Arnault lo sceglie per sostituire Clare Waight Keller alla guida della casa di moda fondata da Hubert de Givenchy nel 1952. E che nei suoi anni dorati, dopo l’uscita del fondatore nel 1988, anno della vendita a Lvmh, era stata condotta da nomi come John Galliano e Alexander McQueen.

Nei report finanziari di Lvmh, che non riportano mai i ricavi per singolo marchio ma solo per macrocategorie, a Givenchy non è stato riservato neppure un commento, come invece accade per le altre maison del gruppo, se non nel segmento Perfume & Cosmetics. A Bof, l’analista di Bernstein Luca Solca ha dichiarato che «Givenchy potrebbe essere ben sotto i livelli pre pandemia».