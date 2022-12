Giving Tuesday, ovvero «liberare il potere della generosità radicale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più di 80 paesi da tutto il mondo parteciperanno il 29 novembre 2022 al Giving Tuesday, Giornata Mondiale per il Dono. La crescente iniziativa globale si svolge ogni anno il primo martedì dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti. L’evento ha registrato un record di 2,7 miliardi di dollari nel 2021 (+10% sul 2020) donati da 35 milioni di persone negli Stati Uniti, ricorda Giving Tuesday, la non profit che ha creato il movimento nel 2012. Lo slogan dell’organizzazione è: «Liberare il potere della generosità radicale».

«Ognuno di noi può indurre un’enorme quantità di cambiamenti positivi. Le nostre azioni, decisioni e comportamenti quotidiani possono essere orientate a una generosità radicale. La sofferenza degli altri dovrebbe essere intollerabile per noi quanto la nostra stessa sofferenza» sostiene l’organizzazione. Insomma ogni atto di generosità conterà martedì 29 novembre, ha affermato Asha Curran, amministratrice delegata e co-fondatrice di GivingTuesday, sia che si tratti di donare denaro, fare volontariato o semplicemente sorridere a qualcuno.

«Radicale per noi in realtà significa come la generosità può essere incorporata anche nelle nostre micro azioni più banali. La generosità non è solo un valore espresso in modo transazionale, ma in realtà nel modo in cui trattiamo i nostri simili in ogni interazione, ogni giorno della nostra vita» ha detto Curran che ha sviluppato l’idea per Giving Tuesday nel 2012 con il co-fondatore Henry Timms mentre lavorava a un programma di impatto sociale al Ymca nell’Upper East Side di New York City.

L’idea iniziale era quella di sfruttare il potere dei social media per rendere la generosità virale. «Subito è stato più grande di quanto ci aspettassimo», ha detto Curran. «Paese dopo paese ha iniziato a unirsi al movimento. E ora siamo in oltre 85 paesi».

Giving Tuesday non è collegato al sostegno di una singola causa, ma fornisce un elenco di possibili organizzazioni, oltre a vari modi per restituire senza donare denaro. In Italia il progetto è coordinato da Fondazione Aifr. Sul sito ci sono suggerimenti su come partecipare con idee per i singoli, le aziende, le scuole. Inoltre in occasione di questa sesta edizione di GivingTuesday Italia, Fondazione Aifr ha ideato il Contest Fotografico “Scatta la generosità” dedicato alle scuole e alle organizzazioni non profit per raccontare il dono e la generosità. L'obiettivo è quello di valorizzare l'impegno, la cura e la solidarietà attraverso il linguaggio universale della fotografia per celebrare la bellezza del dono e ispirare sempre più persone a fare uno scatto verso azioni solidali.