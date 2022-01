Gkn: ok dei lavoratori al piano Borgomeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è concluso nella tarda sera di venerdì il referendum per la valutazione dell’Ipotesi di Accordo per la QF, ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze, sottoscritta lo scorso 19 gennaio. Il 98,8% delle lavoratrici e dei lavoratori ha espresso voto favorevole e pertanto la Commissione Elettorale ha certificato la vittoria del sì.

Sui 354 aventi diritto hanno partecipato al voto in 265. I voti validi sono stati 264, di cui 262 a favore, due contrari e un astenuti. Lo comunicano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia.

«Per la Fiom - precisano i sindacalisti - si tratta di un ottimo risultato. Adesso, insieme alla Rsu, ci impegneremo perché proprietà e istituzioni rendano concreti gli obiettivi come da cronoprogramma per consentire la ripresa dell’attività e garantire la continuità occupazionale di tutti i lavoratori, compresi quelli degli appalti».

«L’accordo quadro raggiunto al Mise – l’unica cosa che abbiamo firmato da quel 9 luglio, resistendo ad ogni altra ipotesi di accordi sulla mitigazione dei licenziamenti - andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede aziendale da raggiungere la prossima settimana», scrive su Facebook il collettivo di fabbrica dei lavoratori della ex Gkn ora QF da quando la proprietà è passata a Borgomeo. «È un accordo sindacale avanzato in un contesto politico e sociale che ancora non ci soddisfa», puntualizzano, sottolineando che «il processo di reindustrializzazione non è qualcosa che abbiamo voluto, ma qualcosa che subiamo: dentro questo processo, abbiamo messo paletti importanti», ed «è una tappa, risultato della lotta, e che avrà senso solo se continuerà la mobilitazione».