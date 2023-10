Glabro, nudo e ancestrale il Lago Assal sino alla Piana di Dallol

Se incute tanta paura, perché allora andare al triangolo di Afar? La spiegazione risiede in quelle lave vulcaniche che zampillano sino alla superficie, nelle pozze di basalto che sollevano colori vividi e forti in cielo. Nei pressi del Lago Assal così glabro e nudo si ha la sensazione di trovarsi sul satellite della Terra: lì, infatti, la depressione tocca il record di 155 metri sotto il livello del mare, le temperature raggiungono addirittura i 55° gradi. Spingersi sino alla conca chiamata Piana di Dallol, perfettamente al centro della Dancalia, significa imbattersi in una superficie salina spessissima e compatta al confine tra Etiopia ed Eritrea. Sono viaggi complessi e per questa ragione è sempre meglio affidarsi a un tour operator esperto dell’Africa, come Kanaga African Tours per organizzare al meglio questo itinerario.

