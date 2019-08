Glamping: avventure nella natura per tutti i tipi di budget

3' di lettura

Si scrive glamping e si pensa a strutture lussuose nel deserto o in spazi selvaggi lontani immersi della natura in Africa, Stati Uniti o in Australia. Proprio nel continente australe hanno aperto a giugno due rinnovate strutture: il Cooinda Lodge & Camping nel Parco Nazionale di Kakadu e l’altra nel Red Centre, a poca distanza dall'iconico Kings Canyon che, in occasione del 40° anniversario del parco, offriranno ai turisti nuove tende permanenti eco-sostenibili dotate di tutti i comfort moderni (letti king size con lenzuola di tessuto, aria condizionata e ampie verande esterne) sia per coppie che per famiglie.

Queste casette fatte di tela, dotate di tutte le comodità, contano sempre più estimatori e si adattano a una vacanza da condividere con i figli e per chi è alla ricerca di avventure nelle riserve o parchi circondati da animali. Spesso però, soprattutto in zona remote (come savana o giungla) le “tende deluxe” si rivelano delle lussuose prigioni. Non tutti sanno che, per ragioni di sicurezza, gli ospiti di notte hanno l’obbligo di non uscire e vengono chiusi dentro queste gabbie dorate con guardie appostate per evitare qualsiasi voglia di trasgressione.

Yurte e silenzio

Altro clima -con meno pericoli - quello invece che si ritrova nel glamping sul suolo italico. Tra le offerte di Pitchup.com, piattaforma di instant booking per i campeggi per esempio, si trovano numerose strutture che offrono tra il Chianti e la Maremma lussuose yurte con tutti i comfort o tecnologiche cupole geodetiche con idromassaggio privato.

Oppure, per chi ama questo tipo di soluzioni in un ambiente più intimo, c’è la yurta immersa tra gli ulivi del Garda dove ha passato la notte lo scrittore Antonio Armano (a prova di predatori).

Le strutture glam adatte a tutti i budget

Se siete dunque alla ricerca di strutture alternative che propongono location più comfortevoli rispetto al solito campeggio, ma comunque abbordabili, il network turistico KoobCamp ha appena selezionato 10 luoghi che corrispondono a questi requisiti. Uno di questi, il Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera (CA) in Sardegna. è risultato vincitore della categoria glamping per il 2019.