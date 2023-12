Glasgow: alla scoperta di giardini, laghi e isole

Era una città operaria e nel 2020 è stata nominata Global Green City, prestigioso premio assegnato durante il Global Forum on Human Settlements: Glasgow oggi fa oggi della sostenibilità una delle sue bandiere, proponendosi come meta ideale per chi è in cerca di un turismo responsabile. Non mancano quindi i tour organizzati per andare alla scoperta dei circa 90 tra parchi e giardini cittadini, fra cui spiccano il vittoriano Glasgow Green e il romantico Kelvingrove, Altrettanto invitante è l’elegante cornice architettonica del centro storico, il cui cuore è George Square, piazza di origine ottocentesca dove sorge l’imponente palazzo delle City Chambers, mentre un’esperienza da non perdere a solo un’ora di auto dalla città è Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna, dove concedersi una piacevole crociera in battello. Per i patiti del trekking e delle escursioni nella natura selvaggia la destinazione perfetta è invece Arran, l’isola più grande dell’insenatura Firth of Clyde, definita da molti come la Scozia in miniatura.

3/11 5/11 Menu