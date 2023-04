Glencore, nuovo no di Teck a offerta da 22,5 miliardi Bivona: «Deal illogico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si fa sempre più aspra la scalata di Glencore per conquistare Teck Resources. Per la seconda volta in pochi giorni il gigante svizzero delle materie prime si è visto chiudere la porta in faccia dalla mineraria canadese, che con voto unanime del board è tornata a respingere l’offerta d’acquisto da 22,5 miliardi di dollari, anche nella nuova versione, riformulata per includere una porzione in contanti da 8,2 miliardi di dollari da destinare agli azionisti che intendono evitare l’esposizione al carbone...