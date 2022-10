Glencore Portovesme, vertenza ancora aperta

L'accordo bilaterale per l'energia

Tra le proposte in campo, come sottolinea Garau, «quella di utilizzare l'accordo bilaterale in capo a Sider Alloys e che al momento non sta utilizzando e sino a quando non partirà la Sider». Una soluzione che, potrebbe permettere alla Portovesme di rimettere in marcia gli impianti. «Noi abbiamo chiesto la firma di un accordo a livello governativo - continua ancora - con tutti gli impegni che riguardano sia la cassa integraione finalizzata ai nuovi investimenti sia gli iter autorizzativi». Per il momento il tavolo quindi resta aperto.

Settimana prossima in Regione

«La prossima settimana sarà aperto un tavolo in regione con l'azienda - fa sapere Salvatore Marzeddu della Uil Rsu - per verificare gli strumenti da mettere in campo per la transizione produttiva».